Японський ритейлер Uniqlo остаточно залишив Росію, — ЗМІ

Із 49 магазинів японського ритейлера в РФ не залишилося жодного. Весь російський персонал Uniqlo звільнено з 11 окладами як вихідну допомогу.

Японська роздрібна мережа повсякденного одягу Uniqlo, яка була в 10-ці найулюбленіших брендів мешканців РФ, остаточно пішла з Росії, припинивши бізнес і розірвавши договори оренди приміщень за всіма своїми магазинами, повідомляють росЗМІ. Це підтверджують і власники торгових центрів, де були точки ритейлера, які тепер займають компанії-конкуренти.

Керівниця ритейл-департаменту CORE.XP Марина Малахатько розповіла пресі, що весь російський персонал, який працював на японську компанію, звільнений з виплатою їм по 11 окладів. Що стосується японських менеджерів, то їх перевели в інші країни.

Uniqlo перебуває у спільній власності Fast Retailing і Mitsubishi Corporation, які володіють 75% і 25% відповідно. У звітах Fast Retailing Group ідеться, що на початку 2022 року під вивіскою Uniqlo в Росії працювало 49 магазинів, на кінець січня 2023 року їх залишалося 27, але всі вони були тимчасово закриті.

За підсумками 2022 року Uniqlo зазнала понад 10 млрд рублів (приблизно 100 млн $) збитків через закриті магазини і склади, оренду яких доводилося оплачувати. У третьому кварталі 2023 року було констатовано повне закриття бізнесу.

Покупців ще навесні минулого року попередили про обмеження роботи магазинів ритейлера Фото: Getty

Зараз товари Uniqlo, зокрема і з колекцій останнього сезону, продаються на деяких російських маркетплейсах. Журналісти не виключають, що в Росію вони потрапили в рамках так званого "паралельного імпорту", проте асортимент обмежений, оскільки ніхто не ризикнув ввозити цілі лінійки.

Унікальність продукції Uniqlo полягає в тому, що вона розробила унікальні технології для пошиття курток, виробів з деніму і трикотажу.

За словами генеральної директорки Fashion Consulting Group Анни Лебсак-Клейманс, це дає змогу японській компанії створювати базовий простий одяг з розширеним функціоналом, а також додавати до своїх лаконічних виробів натуральні волокна з бавовни, вовни мериноса, кашеміру без підвищення цін.

Через це скопіювати модель Uniqlo з погляду технологій і цін неможливо не тільки в РФ, а й у світі, резюмує Лебсак-Клейманс.

Раніше Фокус писав, що у квітні минулого року про відхід з Росії заявив концерн Coty, що володіє Gucci, Calvin Klein, Hugo Boss. Протягом наступного року кількість компаній, які призупинили або зовсім припинили свій бізнес у РФ, зросла в рази. Це пов'язано з агресією Росії проти України і санкціями, що послідували за цим.