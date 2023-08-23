Брітні Спірс та Сем Асгарі вирішили подальшу долю своїх собак

У зіркової пари у спільній власності було пʼятеро домашніх улюбленців.

41-річна американська співачка Брітні Спірс і її чоловік Сем Асгарі дійшли згоди про те, як розділити своїх п'ятьох собак на тлі їхнього скандального розлучення. Про це пише TMZ.

Повідомляється, що 29-річний ірано-американський актор та тренер тепер є одноосібним власником добермана пари Порша, якого він придбав у жовтні 2021 року.

А Спірс отримає постійну опіку над іншими чотирма собаками: австралійською вівчаркою на прізвисько Соєр, йорком на ім’я Ханна та двома іншими меншими собаками.

Видання повідомляє, що обидві сторони "задоволені" угодою про те, як були розділені песики.

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Брітні Спірс з домашнім улюбленцем

Минулого тижня джерело розповіло Daily Mail, що 41-річна Брітні відмовляється віддати опіку над своїми собаками Асгарі.

"Щодо спільного майна [Брітні та Сема], то найскладнішою частиною розділу будь-яких активів будуть їхні дві собаки", — сказав інсайдер.

Попри те, що володарка "Греммі" не наважувалася розлучатися з будь-яким із своїх домашніх улюбленців, у неї не було проблем з поверненням обручки, яку Асгарі подарував їй, коли зробив пропозицію у 2021 році.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, Брітні Спірс на фоні розриву з коханим демонструє свої дивні танці в Instagram.

Також Фокус писав про першу появу Сема Асгарі на публіці після новин про розлучення.