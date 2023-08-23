Сема Асгарі вперше помітили після новин про розлучення з Брітні Спірс (фото)

Чоловік прогулявся з домашнім улюбленцем без обручки.

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29-річного ірано-американського актора та фітнес-тренера Сема Асгарі вперше помітили після новин про розлучення з Брітні Спірс. Про це пише Page Six.

Колишнього коханого американської артистки сфотографували вперше після новин про їхній розрив у Пасадені, Каліфорнія.

Асгарі вийшов на вулицю без обручки, одягнений у чорну безрукавку, яка підкреслювала його м’язи, і пару коричневих спортивних штанів, коли він вигулював собаку Поршу. До образу він додав сонцезахисні окуляри та бейсболку.

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Напередодні стало відомо про те, що зіркова пара розлучається після 14 місяців шлюбу.

"Ми будемо зберігати любов і повагу, які маємо одне до одного, і я бажаю їй завжди всього найкращого", — прокоментував Сем новини про розлучення, закінчивши проханням про "конфіденційність".

Сем Асгарі та Брітні Спірс Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Наразі процес розлучення лише набирає обертів. Повідомлялося про ймовірні зради як зі сторони Брітні, так і Сема.

Нагадаємо, Брітні Спірс може повернутися на велику сцену.

Також Фокус писав про приховані мотиви Сема Асгарі одружитися з Брітні Спірс.