Кому зі знаків Зодіаку варто бути обережнішим у ретроградний Меркурій із 23 серпня 2023 року

У період із 23 серпня до 15 вересня 2023 року на нас очікує ретроградний Меркурій, який розвертаэться в знаку Діви. Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку варто бути особливо обережними в цей період.

Лев

У Левів Меркурій розгортається у 2-му домі гороскопу, який відповідає за покупки та фінанси. Вам варто бути обережнішими в цей період у фінансових рішеннях — великі суми до 15 вересня краще не витрачати. Також можливий обмін або повернення товару — або придбаного вами, або купленого у вас. Вам краще переглянути в цей період свої витрати, щоб зберегти фінансову стабільність.

Терези

У Терезів Меркурій розгортається у 12-му домі гороскопа, який відповідає за минуле. Будьте обережні, адже вас може захлеснути хвиля ностальгії за тим, чого вже не повернути. Можливі несподівані зустрічі з людьми з минулого — це стосується як особистого життя, так і дружніх стосунків. Але намагайтеся тверезо оцінювати ситуацію та не піддаватися емоціям.

Козеріг

У вас Меркурій розгортається в 9-му домі гороскопу, який відповідає за поїздки за кордон або недалекі подорожі. Будьте особливо обережні з документами в поїздках — убезпечтеся від їх втрати або крадіжки. Також варто бути уважнішими з датами бронювання та часом виїзду або вильоту, адже дуже висока ймовірність плутанини з цифрами, краще все перевіряти по кілька разів.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=r2T4ciUDTm4

Також Фокус писав про те, що можна та чого не можна робити в ретроградний Меркурій.