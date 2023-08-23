Софія Ротару вийшла на звʼязок з прихильниками (фото)

Зірка сцени залишила лаконічне звернення до українців.

76-річна українська співачка Софія Ротару вийшла на звʼязок з фанатами в День Державного прапора України 2023. Звернення зірка сцени опублікувала у своєму Instagram 23 серпня.

Уродженка Буковини поділилася анімованим зображенням з кількома жовто-блакитними прапорами на фоні неба.

Як і більшість звернень Софії Ротару, це привітання було лаконічним, проте вкотре підтверджує позицію артистки в російсько-українській війні.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Софія Ротару привітала українців з Днем Державного прапора Фото: Скриншот

28 лютого 2022 року українська співачка виступила проти війни та зізналася, що перебуває в Києві.

Своє 75-річчя в серпні 2022 вона зустріла в рідному селі Маршинці на Буковині. Проте, де наразі перебуває Ротару, точно невідомо. Латвійська співачка Лайма Вайкуле розповідала, що її українська колега в безпечному місці.

Софія Ротару часто реагує на масштабні обстріли українських міст, публікуючи відповідні звернення до підписників в Instagram.

Нагадаємо, Софія Ротару оголосила російську співачку Ірину Аллегрову своїм особистим ворогом.

Також Фокус писав про відмову Софії Ротару виступити на фестивалі в Юрмалі в підтримку України.