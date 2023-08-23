Чим замінити м'ясо: 9 найкращих джерел рослинного білка

Білок є найважливішим макронутрієнтом, який відіграє головну роль у рості, відновленні та підтримці тканин нашого організму.

Вегетаріанство і веганство зараз досить поширені, тому люди все частіше перебувають у пошуках альтернативних джерел білка. На щастя, існує цілий світ смачних вегетаріанських альтернатив, які можуть задовольнити вашу потребу в білку. Незалежно від того, чи є ви вегетаріанцем, веганом або просто хочете скоротити споживання м'яса. Про це пише OnlyMyHealth.

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Хоча білок зазвичай асоціюється з тваринними джерелами, існує безліч багатих поживними речовинами вегетаріанських альтернатив, доступних для задоволення наших потреб у білку.

Тофу

Фото: Freepik

Тофу — суперзірка у світі рослинного білка. Нейтральний смак тофу робить його чудовою основою для різних страв. Незалежно від того, маринуєте ви, готуєте на грилі або обсмажуєте, тофу може імітувати текстуру курки, закриваючи ваші потреби в білку.

Темпе

Темпе з його горіховим смаком й приголомшливою текстурою є фантастичним джерелом білка. Він зроблений з ферментованих соєвих бобів та багатий необхідними поживними речовинами, такими як залізо і кальцій. Наріжте його, замаринуйте й запікайте на грилі, щоб отримати пікантну альтернативу, яка чудово підходить для бутербродів, салатів або печені.

Сейтан

Згідно з журналом Nutrients, сейтан — це білок на основі пшеничного глютену, який має дивовижно м'ясисту текстуру. Він добре вбирає аромати і може використовуватися в найрізноманітніших стравах, від тушкування до запікання. Сейтан стане прекрасним і ситним інгредієнтом, який легко замінить курку у ваших улюблених рецептах.

Сочевиця

Фото: Freepik

Сочевиця буває різних кольорів та розмірів, і кожна має унікальний смак і текстуру. Вона є чудовим джерелом білка і клітковини, що робить сочевицю основним продуктом вегетаріанської дієти. Використовуйте її в супах, рагу і навіть у гамбургерах, щоб отримати ситну й поживну їжу.

Нут

Нут, також відомий як квасоля гарбанзо, є не тільки джерелом білка, а й універсальним інгредієнтом. Підсмажте його, щоб отримати хрустку закуску, змішайте з хумусом або додайте в салати, щоб надати їм текстури та смаку.

Кіноа

Кіноа — повноцінний білок, тобто містить усі дев'ять незамінних амінокислот. Він простий у приготуванні та має легкий горіховий смак. Використовуйте кіноа як гарнір, додавайте в салати або приготуйте фарширований перець.

Гриби

Фото: Freepik

Гриби називають рослинним м'ясом через великий вміст у них білка. Гриби додадуть вашим стравам насиченого оригінального смаку. Наприклад, печериці можна приготувати на грилі та використовувати як котлету для гамбургера, вони мають м'ясисту текстуру та неймовірно ситні.

Текстурований рослинний білок

TVP — це продукт на основі сої, який під час регідратації може імітувати текстуру м'ясного фаршу. Це універсальний інгредієнт, який можна використовувати в чилі, тако або соусах для пасти, щоб створити ситну та багату білком їжу.

Горіхи та насіння

Фото: Pixabay

Горіхи та насіння, такі як мигдаль, насіння гарбуза і насіння чіа, не тільки багаті на білок, але також містять корисні жири і масу інших необхідних поживних речовин. Посипте ними салат та насолоджуйтесь в якості корисного перекуса.

За допомогою цих чудових вегетаріанських альтернатив ви зможете насолодитися різноманітними смачними стравами, насичуючи свій організм цінними поживними речовинами. Проявіть творчий підхід у кулінарії та досліджуйте світ рослинних білків — і ваші смакові рецептори та здоров'я скажуть вам спасибі.

Нагадаємо, ці 6 білкових продуктів допоможуть вам урізноманітнити своє харчування та отримати максимум користі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця