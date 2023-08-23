У бюстгальтері та прикрасах Gucci: Дуа Ліпа яскраво відсвяткувала день народження

Для свого особливого дня зірка сцени обрала total Look від італійського модного дому.

Британська співачка Дуа Ліпа яскраво відсвяткувала свій 28-й день народження. У своєму Instagram-акаунті зірка опублікувала серію фотографій в ефектному образі.

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Артистка косовського походження продемонструвала прозорий чорний бюстгальтер з монограмою Gucci в поєднанні (1100 доларів за комплект з бюстгальтера і трусиків) з лавандовими джинсами Gucci з низькою посадкою і кристалічними прикрасами з колекції Resort 2024 бренду. Штани натхненні парою з колекції Gucci Тома Форда 1999 року.

Амбасадорка Versace поєднала фіолетові штани з прозорим кораловим болеро. Багатошарові перлинні і срібні намиста, золоті сережки-кільця з перлами, величезні червоні сонцезахисні окуляри Gucci і срібна мінісумка Gucci завершили ефектний ансамбль Ліпи.

"У захваті від свого 28-річчя", — підписала публікацію співачка.

Дуа Ліпа Фото: Instagram @dualipa

Ліпа відсвяткувала свій день народження на вечірці на Ібіці разом зі своїм новим хлопцем, режисером Роменом Гаврасом. На заході також були присутні друзі, зокрема Саймон Порте Жакмюс, засновник GCDS Джуліано Кальца (дизайнер її улюблених кітчевих бікіні, пов'язаних гачком) і шведська поп-зірка Туве Ло.

Раніше Фокус писав, що Дуа Ліпа в трусах-брифах прикрасила обкладинку глянцю.