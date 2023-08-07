Дуа Ліпа в трусах-бріфах прикрасила обкладинку глянцю (фото)

Артистка зіткнулася з хейтом користувачів мережі.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа знялася для глянцю у стильній фотосесії. Про це вона повідомила у своїх соцмережах.

Знаменитість, яка написала саундтрек до фільму "Барбі", прикрасила обкладинку свіжого номеру The New York Times Style Magazine.

"Дякую, tmagazine", — лаконічно зазначила артистка косовського походження, яка приміряла труси-бріфи Miu Miu поверх чорних колготок.

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Дуа Ліпа

"Вона жінка, про яку багато чого написано, яка тепер може написати історію сама", — написали журналісти видання.

Зокрема Ліпа приміряла сукні Alaia і Celine, шубу Gucci и бра Skims.

Дуа Ліпа Фото: The NYTimes Style Magazine Дуа Ліпа Фото: The NYTimes Style Magazine

Фотографом зйомки став Луїс Альберто Родрігес.

Дуа Ліпа

Втім, користувачі мережі розкритикували відверті знімки знаменитості.

"Фото та її поза нічого не роблять для просування її інтелекту. Насправді кожне її фото намагається бути сексуальним. Якщо вона така розумна, як описано, то навіщо потрібно продавати секс? Ви кажете, що вона нічого не продає, але я не згоден", "Чому вона там сидить з роздвинутими ногами", "Це фото, з його позою прийому в гінеколога, нічим не сприяє ідеї серйозної, розумної жінки. Ми бачимо, що тут продається", — пишуть фоловери Instagram-сторінки видання.

Нагадаємо, Дуа Ліпа відпочиває біля моря в Албанії.

Також Фокус писав про судовий позов проти Дуа Ліпи на 20 млн доларів.