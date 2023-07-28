"Вдома": Дуа Ліпа відпочиває в Албанії (фото)

Знаменитість постала на фоні Адріатичного моря.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа відпочиває в Албанії. Знімками зірка сцени ділиться у своєму Instagram.

"Вдома", — лаконічно підписала карусель фото артистка косовського походження, додавши емодзі у вигляді прапора Албанії.

Ліпа постала в чорно-білій сукні з відкритою спиною на фоні Адріатичного моря.

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Дуа Ліпа

Зазначимо, що батько Дуа Ліпи народився у Пріштіні — столиці Косово, частково визнаної республіки. Свої права на неї заявляються як Албанія, так і Сербія.

Наприкінці 2022 року співачка отримала албанське громадянство, а за кілька місяців до того стала почесним послом Республіки Косово. Вона часто говорить про своє коріння, хоча народилася вже у Лондоні.

Втім, частині фоловерів зірки не сподобалися її слова.

"Дім — це Косово 🇽🇰", "Косово — твій дім, а не Албанія. Перестань брехати", — пишуть підписники артистки.

Нагадаємо, Дуа Ліпа розповіла, як близькі ставляться до її успіху.

Також Фокус писав про ідеальну літню сукню, яку продемонструвала Дуа Ліпа на вулицях Мілана.