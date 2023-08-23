Семирічне розлучення після трьох років шлюбу. Голлі Беррі остаточно розлучилася з Олів'є Мартінесом

Хоч вона і розлучилася з актором у 2016 році, але вона була змушена платити аліменти колишньому чоловікові і ділити з ним опіку над сином Масео.

Холлі Беррі завершує розлучення з Олів'є Мартінесом через сім років після розставання, оскільки їй "доводилося платити 8 тисяч доларів на місяць", отримуючи спільну опіку над сином Масео. Про це пише Daily Mail.

Актриса розлучилася з чоловіком сім років тому після всього лише трьох років шлюбу.

У них був шлюбний договір, але залишалося багато невирішених проблем.

У Беррі та Мартінеса були "деякі невирішені проблеми, пов'язані з опікою та аліментами" щодо їхнього сина Масео, якому зараз дев'ять років, що призвело до того, що процес розлучення було призупинено.

Тепер колишнє подружжя погодилося на формальну опіку та аліменти.

Голлі Беррі та Олів'є Мартінес Фото: Getty Images

Оскароносна зірка тепер має "спільну юридичну та фізичну опіку над Масео", повідомляють журналісти після вивчення документів суду Лос-Анджелеса.

І їй доводиться платити Олів'є 8000 доларів аліментів на місяць. Також вона оплачує витрати на медичну страховку Масео, терапію і школу.

Голлі Беррі опікуватиметься Масео з понеділка по середу, а Олів'є отримає його з середи по п'ятницю, стверджують журналісти. Якщо школи закриються, будуть внесені зміни.

У вихідні пара по черзі опікуватиметься Масео. І їй доведеться щомісяця виписувати чек на утримання сина.

У актриси також є дитина від її колишнього Габріеля Обрі, моделі Versace. Дочка Нала вже виросла — їй виповнилося 15 років.

Також стверджувалося, що останній бойфренд Голлі, музикант Ван Хант, не братиме участі в будь-якій сімейній терапії.

Голлі Беррі та Ван Гант Фото: Instagram/Halle Berry

Юридичні документи були подані до Верховного суду округу Лос-Анджелес цього місяця. І це офіційно розв'язало всі невирішені питання.

Олів'є Мартінес познайомився з Голлі Беррі на зйомках фільму "Темний приплив", зйомки якого проходили в Південній Африці 2010 року, того ж року, коли вони з Обрі оголосили про своє розставання.

Справи у гламурної пари розвивалися швидко, вони підтвердили свої заручини в березні 2012 року і одружилися у Франції лише через рік, 13 липня 2013 року.

У жовтні того ж року, через три місяці після весілля, у них народився син Масео.

Це третій невдалий шлюб для Голлі, яка була одружена двічі, перш ніж вийти заміж за Мартінеса — вона так і не вийшла заміж за Обрі, попри те, що у них була спільна дитина.

Голлі Беррі та Габріель Обрі Фото: Getty Images

У спільній заяві Голлі та Мартінес заявили: "З важким серцем ми прийшли до рішення про розлучення".

Вони посварилися через інцидент у січні 2015 року в аеропорту Лос-Анджелеса, коли Олів'є вдарив співробітника аеропорту Роналдо Оуенса автокріслом, поваливши його на землю. Голлі та їхній син теж були там. У середині жовтня проти акторів було подано позов на 5 мільйонів доларів за напад. Повідомлялося, що це "загострило їхні конфлікти".

Також Мартінес побився з Габріелем Обрі, коли він привіз доньку Налу до матері 2012 року.

Обрі заявив, що Олів'є погрожував убити його. Вони обидва були госпіталізовані через отримані травми.

Унаслідок інциденту Обрі заарештували, і йому видали заборонний судовий наказ.

Усі романи Голлі Беррі

У 1991 році актриса заявила, що втратила вісімдесят відсотків слуху на лівому вусі через жорстокого хлопця, але так і не назвала ім'я кривдника, за її словами, це був хтось відомий у Голлівуді.

Веслі Снайпс

Того ж року її стосунки з Веслі Снайпсом добігли кінця, вони разом знялися у фільмі "Лихоманка джунглів" 1991 року. І розійшлися.

Джон Ронан

У 1993 році її колишній бойфренд, збанкрутілий дантист Джон Ронан подав до суду на Голлі на 80 тисяч доларів, стверджуючи, що допоміг їй почати кар'єру в кіно.

Девід Джастіс

У січні 1993 року Голлі вийшла заміж за бейсболіста Девіда Джастіса, надавши спортсмену свій номер телефону через загальновідомого репортера. Беррі і Джастіс розлучилися 1997 року, після того, як актриса заперечувала схильність до суїциду і депресію після розставання.

Ерік Бенет

Голлі вийшла заміж за свого другого чоловіка, автора пісень Еріка Бенета, у січні 2001 року. Вони завершили своє розлучення в січні 2005 року, після того, як Бенет пройшов курс лікування від сексуальної залежності у 2002 році.

Габріель Обрі

У листопаді 2005 року Беррі почала зустрічатися з франко-канадцем Габріелем Обрі після зустрічі на фотосесії Versace. У 2008 році вона народила доньку Налу, а через два роки, у квітні 2010 року, вони розлучилися, так і не одружившись.

Олів'є Мартінес

Незабаром після розставання з Обрі Голлі познайомилася і закохалася у французького актора Олів'є Мартінеса під час зйомок фільму "Темний приплив" у Південній Африці. У 2013 році вони одружилися і у них народився син Масео.

27 жовтня 2015 року Голлі та Мартінес оголосили про розлучення.

Ван Гант

Наразі акторка зустрічається з музикантом Ваном Гантом. Уперше про роман із Ваном актриса повідомила у квітні 2021 року. До цього вона тільки натякала на роман із ним, викладаючи фото різних частин його тіла у свій Instagram.

Ван Хант — американський співак, автор пісень і продюсер. Він випустив дебютний альбом Van Hunt 2004 року.

Нагадаємо, Голлі Беррі та Анджеліна Джолі разом збираються продюсувати новий фільм.