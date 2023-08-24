24 серпня 2023 року: преподобних Феодора і Василя Печерських — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і гуляти наодинці.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобних Феодора і Василя Печерських. Вони були київськими ченцями, жили в XI столітті і віддали своє життя за віру в Христа (їх убив Мстислав Святополкович). Феодор і Василь дружили протягом усього життя і підтримували один одного в боротьбі з мирськими спокусами.
Мученикам Феодору і Василю заведено молитися про допомогу в справах і здоров'я.
Також 24 серпня відзначають День Незалежності України.
Що не можна робити 24 серпня:
- їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);
- гуляти наодинці;
- лінуватися.
Народні прикмети та повір'я:
- ранковий дощ означає, що така погода триватиме ще кілька днів;
- ранковий туман — до поліпшення погоди;
- безвітряна погода — скоро потеплішає;
- сонячний день — у вересні буде мало опадів.
День ангела святкують:
Олександр, Василь, Максим, Марк, Федір, Марія, Сусанна.
Народилися в цей день:
1928 рік — Левко Лук'яненко (пом. 2018), український правозахисник, дисидент, політичний діяч;
1947 рік — Пауло Коельо, бразильський письменник-прозаїк і поет;
1988 рік — Руперт Грінт, британський актор (роль Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера).
Також цього дня:
1853 рік — уперше випущено картопляні чіпси;
1949 рік — набув чинності договір про створення НАТО;
1991 рік — Верховна Рада РРФСР ухвалила Акт проголошення Незалежності України;
1995 рік — випуск Windows 95;
2006 рік — Плутон більше не вважається планетою Сонячної системи (перейшов у розряд карликових планет);
2006 рік — представники п'яти православних церков України прочитали першу спільну молитву в Софійському соборі в Києві.