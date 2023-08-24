Дженніфер Лоуренс без макіяжу вирушила на вечерю з подругами (фото)

Сидячи на терасі ресторану, Дженніфер насолоджувалася зустріччю з подругами.

33-річну американську акторку Дженніфер Лоуренс без макіяжу і в простому вбранні помітили на прогулянці з подругами. Дівчата вирушили на вечерю в італійський ресторан Via Carota в районі Вест-Віллідж на Мангеттені. Про це пише Daily Mail.

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Оскароносна акторка для виходу з подругами обрала чорну сукню-максі та чорні сандалі, а на плечі в неї була чорна структурована сумочка. Лоуренс відмовилася від макіяжу і розпустила своє світле волосся. На Лоуренс також були два намиста і срібний браслет, а в руках вона тримала свої сонцезахисні окуляри.

Компанію акторці склали співзасновниця La Ligne Моллі Говард і співзасновниця Isla Beauty Трейсі Дабб. Коли Дженніфер залишила заклад, вона взяла із собою паперовий пакет, у якому, ймовірно, були закуски з собою.

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс розповіла про оголену сцену в комедії "Без образ".

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лоуренс помітили на прогулянці з чоловіком і сином.