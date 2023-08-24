Леонардо Ді Капріо вирушив на побачення з італійською моделлю

48-річного актора бачили з 25-річною італійською моделлю Вітторією Черетті.

Леонардо Ді Капріо повернувся до побачень із дівчатами, набагато молодшими за себе, і вирушив пригощатися морозивом з італійською моделлю Вітторією Черетті. Про це пише Daily Mail.

Компанію 48-річному Лео склала 25-річна Вітторія. Лише два місяці тому вона розлучилася зі своїм чоловіком Маттео Міллері.

Пара сходила в кафе у Санта-Барбарі і пригостилася морозивом. У якийсь момент актора бачили зі стаканчиком холодної кави з Caffè, закладу, що знаходиться всередині готелю Ritz-Carlton Bacara в Санта-Барбарі.

Лауреат "Оскара" на 23 роки старший за модель і познайомилися вони, судячи з усього, у травні цього року на Каннському кінофестивалі.

Вітторія дружить з Джіджі Хадід, яку вже давно називають новою коханою Леонардо, а також з його подругами-моделями Нілам Гілл і Меган Рош.

Черетті підтвердила, що вона мирно розлучилася з 35-річним діджеєм Міллері 12 червня, і востаннє її бачили разом із ним 29 грудня. Раніше вона називала його "коханням усього свого життя".

Хто така Вітторія Черетті

Черетті народилася в Брешії, Італія, 1998 року в сім'ї Джузеппе Черетті, власника компанії з виробництва підлогових покриттів, і дизайнера Франчески Лаццарі.

Коли їй було 14 років, вона взяла участь у конкурсі Elite Model Look в Італії і перемогла. Її називають однією з нових супермоделей разом із сестрами Хадід і Кендалл Дженнер.

Вітторія Черетті

Черетті дебютувала на Тижні моди в Мілані на показі дизайнерки Крістіни Ті.

Відтоді вона працювала моделлю для Max Mara, Chloé, Paco Rabanne, Alexander McQueen, DKNY, Lanvin, Ralph Lauren і багатьох інших.

Черетті з'являлася на обкладинках Vogue, Harper's Bazaar, Elle та інших глянцевих видань. Черетті була однією із семи моделей на обкладинці березневого номера Vogue за 2017 рік, присвяченого 125-річчю журналу.

В інтерв'ю паризькому Vogue Черетті згадала, що вивчала б акторську майстерність або психологію, якби не почала кар'єру моделі.

Вітторія Черетті

У 2020 році вона вийшла заміж за італійського діджея Маттео Міллері, влаштувавши чарівне весілля на Ібіці, Іспанія. Але на початку року почуття між ними охололи.

А Леонардо Ді Капріо після розставання з Камілою Морроне ні з ким не заводив серйозних стосунків. З травня він проводив час на яхті, де до нього приєднувалися його друзі та моделі.

Була на яхті й модель Нілам Гілл, яку вважали новою дівчиною актора. Але вона заперечує любовний зв'язок із ним, кажучи, що зустрічається з кимось із його друзів. Фокус писав про тих моделей, які проводили з Лео час під час його довгої відпустки.