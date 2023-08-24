Стало відомо, чому сини принцеси Євгенії не мають королівських титулів

Чоловік принцеси Євгенії Джек Бруксбенк не належить до акристократії і не має жодних титулів.

Сини принцеси Євгенії, Август і Ернест, не мають королівських титулів, і цьому є цілком логічне пояснення, пише Hello.

Онука британської королеви, яка народилася принцесою, вийшла заміж за фінансиста Джека Бруксбенка в жовтні 2018 року, у котрого немає аристократичного коріння. У лютому 2021 року в пари народився син Август, а в травні 2023 року на світ з'явилася друга дитина, яку назвали Ернестом.

Ернест Бруксбенк з'явився на світ у травні цього року

Оскільки батько хлопчиків не має жодних титулів, то і його синам вони не передбачені. Тому Август і Ернест обидва відомі як Майстер Бруксбенк.

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Август Бруксбенк зі своєю кузиною Сієнною

Що стосується принцеси Беатріс, то її діти мають право на свої власні титули, але це не має стосунку до британської королівської сім'ї. Її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці має італійське походження і є графом, що робить принцесу "графинею" або також "Нобіле Донною". Сім'я Мапеллі Моцці належала до італійської знаті до того, як країна стала республікою 1946 року. Незважаючи на те, що використання дворянських титулів нині не визнається італійською державою, їх все одно можна вказувати з ввічливості.

"Едоардо — єдиний нащадок чоловічої статі, який передає сім'ю в наступне покоління, він граф — його дружина автоматично стане графинею, і будь-хто з їхніх дітей буде графом або шляхетною донною. Ми як сім'я відсвяткували 1000-річчя 1985 року, зберігши безперервні документальні архіви. Ми одна з небагатьох сімей в Італії, у яких є всі записи з того періоду до сьогодні", — говорив Алессандро напередодні весілля сина.

Таким чином, семирічний син Едоардо, Крістофер Вульф, народжений у попередніх стосунках, і його однорічна дочка Сієнна від принцеси Беатріс мають право називатися графом і Нобіле Донною відповідно.

Раніше Фокус писав, що діти принца Гаррі і Меган Маркл, Арчі і Лілібет, отримали титул принца і принцеси.