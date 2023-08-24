Брітні Спірс зустрілася з таємничим чоловіком після розлучення із Семом Асгарі

Співачка вирушила на прогулянку за кермом свого шикарного авто в супроводі невідомого супутника.

Брітні Спірс помічена за кермом свого Mercedes-Benz із загадковим чоловіком після розставання з Семом Асгарі. Про це пише Daily Mail.

41-річну Спірс бачили за кермом розкішного автомобіля під час денної поїздки за кавою в кав'ярню Starbucks у Калабасасі.

Пасажир артистки Toxic був одягнений у бейсболку San Francisco Giants. І поки журналісти не з'ясували, хто це: новий бойфренд, чи охоронець.

41-річна співачка, володарка "Греммі", яка щойно розлучилася з колишнім чоловіком Семом Асгарі після 14-місячного шлюбу, була помічена на прогулянці за кермом розкішного автомобіля.

Раніше стало відомо, що Сем Асгарі не отримає жодного з 15 мільйонів доларів, які вона вже заробила від своєї книжкової угоди.

Навіть якщо співачка докладно розповість про їхні стосунки у своїх мемуарах, за шлюбним договором її колишній чоловік не отримає від цього ні цента.

"У Брітні та Сема є залізний шлюбний договір. Він практично нічого не отримує, ніяких мільйонів. І він безумовно не отримає прибутку від книги Брітні, це її книга", — розповів інсайдер.

Минулого року стало відомо, що Брітні, статки якої оцінюють у 60 мільйонів доларів, підписала вигідний контракт на видання книги з видавництвом Simon & Schuster.

У ньому Брітні розповість свою історію "на своїх умовах" після того, як її змусили мовчати протягом 13 років під її нині припиненою опікою.

Мемуари під назвою "Жінка в мені" вже перебувають на вершині книжкових чартів Amazon, оскільки лише попередні замовлення зробили її новим бестселером номер один.

У липні Брітні поділилася інформацією про те, як вона писала свою книгу і скільки праці було в неї вкладено.

"Я працювала над цією книгою щосили, щоб вона вам, хлопці, сподобалася, а якщо вона вам не подобається, це теж нормально", — написала суперзірка.

Мемуари Брітні Спірс Фото: Соцмережi

Нагадаємо, про розлучення Брітні Спірс і Сема Асгарі стало відомо минулого тижня. Ходять чутки, що Сем планує оскаржити шлюбний договір, який вони підписали перед весіллям у червні 2022 року.

Але його передбачувані зусилля можуть виявитися марними, оскільки в шлюбному договорі зазначено, що він отримуватиме по мільйону доларів за кожні два роки, що вони були одружені. А вони прожили в шлюбі тільки 14 місяців.

Але інсайдери вважають, що він може отримати разовий чек від Брітні, щоб не розповідав історію їхніх стосунків на токшоу.

Сем Асгарі прокоментував розлучення з Брітні, поділившись емоційною заявою у своєму Instagram.

"Після шести років кохання і відданості одне одному ми з дружиною вирішили припинити нашу спільну подорож. Ми зберігатимемо любов і повагу, які відчуваємо одне до одного, і я завжди бажаю їй усього найкращого", — написав Сем, додавши: "Лайно трапляється".