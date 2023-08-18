Чоловік Брітні Спірс дав коментар з приводу їхнього розлучення
Сем Асгарі порушив мовчання після новин про розлучення з поп-зіркою.
Чоловік Брітні Спірс, 29-річний фітнес-тренер Сем Асгарі, висловився щодо інформації про їхнє розлучення. У коментарі, який він опублікував в Instagram-акаунті, Сем попросив ЗМІ та шанувальників про конфіденційність.
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"Після 6 років кохання і відданості одне одному ми з дружиною вирішили завершити нашу спільну подорож, — написав він у сторіс.
"Ми зберігатимемо любов і повагу одне до одного, і я бажаю їй завжди всього найкращого", — продовжив він, додавши недбало "лайно трапляється".
Крім того, колишній коханий артистки попросив про конфіденційність і "всіх, включно зі ЗМІ, бути добрими й уважними".
Нагадаємо, 41-річна Спірс і 29-річний актор іранського походження розлучаються після року шлюбу. Джерела повідомили, що Асгарі вже переїхав з їхнього спільного будинку в Таузент-Оакс, Каліфорнія, у своє житло. Зазначається, що між подружжям нібито сталася сварка. Крім того, Асгарі підозрює Брітні в невірності.
Пара пов'язала себе узами шлюбу на таємній церемонії в червні 2022 року після кількох років знайомства. Того ж року у Спірс стався викидень.
Також Фокус писав про причини розлучення Брітні Спірс і Сема Асгарі.