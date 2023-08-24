День Незалежності: Тіна Кароль представила пісню авторства лауреатки "Оскара" Даян Воррен

У кліпі Даян акомпанує Тіні на роялі на тлі 46-метрової статуї Свободи в Нью-Йорку.

24 серпня 2023 року Україна відзначає 32-гу річницю своєї незалежності, яку багато хто оцінив тільки зараз, коли право на самовизначення і свободу виборюють кров'ю найкращі сини й доньки країни в протистоянні з російською агресією. З нагоди знаменної дати співачка Тіна Кароль презентувала дуже сильну пісню під назвою "Одне серцебиття" (One Nation Under Love).

Артистка записала її біля статуї Батьківщини-Матері, на щиті якої замість герба СРСР тепер виблискує український тризуб. На Тіні — довга біла сукня з переливами, її волосся зібране в елегантну зачіску, а риси обличчя підкреслює ніжний макіяж.

Пісню для вітчизняної виконавиці написала культова американська композиторка Даян Воррен, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", "Еммі", Греммі" та авторка безсмертних хітів Вітні Г'юстон, Тіни Тернер, Шер, Селін Діон, Леді Ґаґи і гурту Aerosmith.

У кліпі Даян акомпанує Кароль на роялі на тлі 46-метрової статуї Свободи в Нью-Йорку.

"Я написала пісню про країну, якій симпатизую, якою захоплююся, яка вимушено бореться за свою свободу. Про країну, яка не є ворогом, а є розумною, ціннісно-орієнтованою, здатною об'єднувати нації, доводячи, що вона є країною-лідером. Я щиро вірю в перемогу України. Я шукала голос, який може переконливо виконати соціальну пісню на весь світ, і побачила цей масштаб голосу в Тіні Кароль. Слава Україні! Перемоги і стійкості!", — заявила Воррен. Ба більше, на своїй сторінці в Instagram вона поділилася кадрами запису пісні в студії.

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"Я пишаюся тим, що є частиною цього. Сподіваюся проникнути у ваші серця цією піснею та її посланням. Якби ми тільки могли бути єдиною нацією під любов'ю. Дякую @tina_karol за те, що своїм приголомшливим голосом оживили цю пісню. З любов'ю до народу України!", — йдеться у підписі до посту.

До синглу One Nation Under Love увійшли дві версії: англійською та українською мовами. Кароль позиціонує його як соціальний.

"Створювати соціальну пісню, як опору і як щит, — моє сердечне покликання. Це більше ніж трек, — це місія. Вдячна долі, що ми зустрілися з Даян. Я ніколи не перестану і не втомлюся бути переконливою, бути талановитою заради боротьби, яка очищає нас від минулого і захищає нашу свободу", — зі свого боку написала Тіна у себе в Instagram.

Пісня зворушила серця користувачів.

"Гордість за талановиту Тіну, гордість за непохитних українців, спасибі Даян Воррен за таку потужну пісню. З днем Незалежності, дорогі співвітчизники", "Дуже гарна пісня, клубок у горлі став. Тіна Кароль, як завжди, ідеальна. Дякую за виконання і відчуття під час цієї пісні. Слава Україні, свобода Україні. З Днем Незалежності Україна! Спасибі, Даян Воррен за підтримку", "Як це неймовірно! Неперевершене виконання Тіни Кароль! Текст рве серце і душу. Одне серцебиття і одна доля.... З днем незалежності, Україно", "Пісня просто до мурашок і до сліз, але щасливих! Дякую, Тіно! Україна понад усе! Завжди", "Мурашило всю пісню! Така потужна пісня, шикарне виконання! Дякую за такий сильний подарунок! Чекаємо на Перемогу! З Днем Незалежності, Україно!" — пишуть у коментарях.

Раніше Фокус писав про те, хто зі світових знаменитостей підтримав Україну в її боротьбі з російською агресією.