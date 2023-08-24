Дочка Гайді Клум проводить час на пляжі в Італії з бойфрендом (фото)

Останнім часом юна зірка регулярно радує шанувальників знімками з відпочинку.

19-річна модель Лені Клум, дочка німецької супермоделі Гайді Клум, була помічена в крихітному бікіні на пляжі. Дівчина проводить час із коханим Арісом Рачевським у пляжному клубі Twiga у Форте дей Мармі, Італія. Про це пише PageSix.

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Лені продемонструвала свою розкішну фігуру в коричневому бікіні, яке складалося з трикутного верху та стрінгів. Свій образ юна зірка подіумів доповнила чорними сонцезахисними окулярами.

Тим часом її бойфренд одягнув для сонячного дня на пляжі сині плавками та срібний ланцюжок. Пара також завершила свої аутфіти білими бейсболками. Пара разом плескалася у воді, а потім їх сфотографували в обнімку на пляжі.

Нагадаємо, Лені є донькою 50-річної німецької супермоделі Гайді Клум і 73-річного італійського бізнесмена Флавіо Бріаторе, хоча її колишній вітчим, британський співак Сіл, усиновив її багато років тому.

Дебют Лені в модельній кар'єрі відбувся у віці 16 років, коли вона разом зі своєю зірковою матір'ю прикрасила обкладинку Vogue Germany — видання з рідної країни Гайді.

Раніше Фокус писав, що Лені Клум провела час з батьком на яхті, продемонструвавши стильне синє бікіні з помаранчевою окантовкою.