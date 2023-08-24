Розкрита причина відсутності принца Гаррі та Меган Маркл у Балморалі 8 вересня 2023 року

Герцоги Сассекські не приєднаються до королівської родини в день роковин смерті королеви Єлизавети ІІ.

Стало відомо, чому насправді принц Гаррі та Меган Маркл не відвідають Балморал на роковини смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні 2023. Про це пише Hello Magazine.

Королівська родина Великобританії почала прибувати до замку Балморал, Шотландія, на щорічні літні канікули, які цього року проводить король Чарльз ІІІ. А 8 вересня 2023 вони вшанують памʼять покійної королеви Єлизавети ІІ в роковини її смерті. Відомо, що менший син монарха та його дружина Меган Маркл не з’являться там.

Хоча багато хто припускає, що це пов’язано зі сварками у королівській родині після від’їзду герцога Сассекського з Великобританії, його документальним серіалом від Netflix і скандальними мемуарами "Запасний", насправді може бути зовсім інша причина.

Первісток герцогів, чотирирічний принц Арчі, відвідує дошкільний заклад у США, неподалік від їхнього особняка в Монтесіто, і, на відміну від Великобританії, навчальний рік у США зазвичай починається в серпні, тож є ймовірність, що їхній син уже повернувся до навчання, тому батьки повинні бути біля нього.

Втім, подружжя відвідає Європу в рамках проведення "Ігор Нескорених" у Німеччині в цей період.

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Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Для двоюрідних братів Арчі, принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, школа почнеться лише на початку вересня.

Шотландський маєток Балморал викликає "складні спогади" з минулого у принца Гаррі, і він раніше розповідав, що відвідати замок було важко, оскільки це була резиденція, де він і принц Вільям отримали трагічну звістку про смерть їхньої мами, принцеси Діани в серпні 1997 року.

Меган Маркл та принц Гаррі із сином Арчі у 2019 році Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі не зможе помиритися з дружиною принца Вільяма без "благословення" Меган Маркл.

Також Фокус писав про запланований візит принца Гаррі до Лондона у вересні 2023.