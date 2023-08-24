Олена Зеленська в сорочці з ручною вишивкою привітала українців з Днем Незалежності (фото)

Президентське подружжя вшанувало памʼять полеглих захисників України та відвідали Софійський собор.

Олена Зеленська в сорочці з ручною вишивкою привітала українців з Днем Незалежності 2023 року. Знімками з церемонії перша леді ділиться в Instagram.

Перша леді постала в молочній сорочці Gunia Project з ручною вишивкою та чорних штанах. Волосся Олени Зеленської було розпущене, а до образу вона додала кілька лаконічних аксесуарів.

За основу орнаментів сорочки першої леді взяли рушники Сумщини. У центрі вишивки тризуб.

Тим часом президент України Володимир Зеленський був у сорочці відтінку хакі від бренду Ельвіри Гасанової Damirli. На ній також вишито тризуб, який символічно розміщується біля серця.

"З Днем Незалежності, Україно! 🇺🇦", — звернулася до українців дружина президента.

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Володимир та Олена Зеленські в День Незалежності України 2023

"Разом з Оленою @olenazelenska_official вшанували пам’ять полеглих захисників нашої держави. А також разом із представниками церков і релігійних організацій помолилися за Україну в Софійському соборі", — розповів Володимир Зеленський.

Володимир та Олена Зеленські в День Незалежності України 2023

Нагадаємо, Олена Зеленська приміряла незвичну вишиванку з чорними квітами.

Також Фокус писав про образи першої леді України під час візиту до Данії.