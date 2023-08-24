Члени королівської сім'ї починають з'їжджатися в Балморал, щоб скласти компанію королю Чарльзу
Король Чарльз і королева Камілла вирушили на літній відпочинок у Шотландії і вже привітали своїх перших гостей.
74-річного монарха в понеділок зустріли в замку офіційно, коли він зайняв свою літню резиденцію. І до короля Чарльза починають з'їжджатися гості. Серед перших, хто прибув до Балморалу, були племінниці короля принцеса Беатріс і принцеса Євгенія. Про це пише Hello Magazine.
За словами королівського редактора ITV News Кріса Шипа, Євгенія прибула до Шотландії з дворічним Серпнем і малюком Ернестом у вівторок, а також у замку Балморал були помічені принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці та їхня сім'я.
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Цілком імовірно, що до принцес приєднаються їхні батьки, герцог Йоркський і Сара, герцогиня Йоркська.
Очікується, що принц і принцеса Уельські та їхні троє дітей, принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї, приєднаються до Чарльза і Камілли в Балморалі найближчими днями.
Принц Вільям і Кейт зупинилися у своєму будинку в Норфолку, Анмер-Холі, де минулої неділі сім'я дивилася фінал жіночого чемпіонату світу.
Невідомо, чи відпочивала сім'я цього літа за кордоном, але Кейт була помічена на фестивалі Houghton на початку цього місяця.
Фестиваль проходив у сусідньому Гоутон-холі — будинку друзів королівської сім'ї Девіда Роксавіджа і Роуз Генбері, офіційно відомих як маркіз і маркіз Чолмонделі.
Король пішов стопами своєї покійної матері королеви Єлизавети II, прийнявши свою сім'ю в Балморалі під час їхніх щорічних літніх канікул.
Замок Балморал був шотландською резиденцією королівської сім'ї відтоді, як його купив для королеви Вікторії принц Альберт 1852 року.
Маєток може похвалитися більш ніж 50 000 акрами сільської місцевості, а також різними об'єктами нерухомості, включно з будинком відпочинку Чарльза Біркголл і котеджем Вільяма і Кейт Там-На-Гар.
Там члени королівської сім'ї можуть відчути себе на самоті без пильної уваги преси, і насолоджуватися прогулянками, пікніками, риболовлею і барбекю.
Принцеса Євгенія раніше розповідала про те, як проводила час у Балморалі, у документальному фільмі ITV 2016 року "Наша дев'яносторічна королева": "Це найкрасивіше місце на землі".
Вона додала тоді: "Я думаю, що бабуся там була щасливішою за всіх інших, я впевнена, вона дуже, дуже любить Шотландію. Прогулянки, пікніки, собаки — багато собак, там завжди є собаки! З точки зору сім'ї, це було чудове місце для бабусі й дідуся, і для нас, щоб приїхати і побачити їх там. У нас просто є місце, щоб дихати і бігати".
Нагадаємо, раніше в соцмережах з'явилося рідкісне неофіційне фото Кейт Міддлтон.