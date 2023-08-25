Модні тренди для школярів 2023. Стилістка розповіла, як зібрати базовий гардероб

Через тиждень настає 1 вересня 2023 року, тож батьки активно штурмують магазини та готують дітям шкільні образи. Спеціально для Фокусу дитяча стилістка Аліна Захарова розповіла про основні модні тенденції в шкільній моді та про те, що має бути в базовому гардеробі школяра.

Часи шкільної форми давно минули, тому дитина може обирати модний образ на свій смак. Однак, існують певні вимоги до шкільного одягу: він має бути класичних кольорів, без яскравих принтів, рваних джинсів тощо.

Кожна дитина — це індивідуальність, з власними смаками та вподобаннями, тож, знаючи тенденції шкільної моди та побажання своєї дитини, можна підібрати стильний і комфортний гардероб на кожен день. Фокус поспілкувався з дитячою стилісткою Аліною Захаровою, яка розповіла, як підібрати дитині стильний і модний гардероб, не витрачаючи велику суму грошей.

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"Не секрет, що тенденції в дитячій моді формуються насамперед під впливом моди дорослої. Крім того, дизайнери дитячого одягу дуже часто надихаються популярними фільмами та серіалами, наприклад Венздей, Пліткарка, Барбі тощо. Але в будь-якому разі, в пріоритеті поєднання стилю, комфорту та індивідуальності", — каже дитяча стилістка.

Стиль формується з дитинства і шкільний одяг не є винятком. Які ж тенденції переважатимуть у шкільній моді 2023-24?

Ретро акценти

"Вінтажні деталі, як-от вишиванки, кеди з гумовим носком і джинси в стилі 90-х, знову стали популярними серед школярів", — каже Аліна Захарова.

Стилі "Преппі" та "Old money"

"У моді небанальна клітинка, комірці, широкі обручі, делікатні атласні банти, кардигани, лофери з кольоровими шкарпетками. Тут на допомогу згадувані раніше серіали", — каже стилістка.

Яскраві кольори та принти в яскравих кольорах

"Насичені кольори, геометричні принти й абстрактні малюнки додають енергії та виразності шкільному образу", — радить Аліна Захарова.

Екологічна свідомість

Фото: Getty Images

Мода на екологічно чисті матеріали та поновлювані ресурси дійшла і до шкільного гардероба. За словами Аліни Захарової, бавовну органічного вирощування та одяг з перероблених матеріалів можна знайти вже в багатьох брендах дитячого одягу.

Луки "унісекс"

"Нейтрально гендерний одяг стає дедалі популярнішим. Школярі обирають більш "універсальний" стиль, де головну роль відіграє комфорт і виразна індивідуальність", — зазначає стилістка.

Аксесуари з характером

"Великі сумки, стильні окуляри, яскраві шарфи та шапки — аксесуари стають важливою частиною образу. Аксесуари — це той елемент гардероба, яким точно не варто нехтувати, оскільки навіть найпростіший базовий образ з правильно підібраними аксесуарами може заграти новими барвами.

Гардероб школяра

Фото: Freepik

Дитяча стилістка зазначає, що правильно підібраний базовий гардероб — це ключ до комфорту та впевненості на кожен день у школі. Особливо важливо обирати речі, які пасують до стилю школяра та відповідають шкільним вимогам. Ось кілька елементів, які варто мати в базовому шкільному гардеробі.

Джинси. "Класичний варіант, який пасує практично до будь-якого образу. Обирайте зручні джинси без складок і надмірних деталей", — радить стилістка.

Чорні або темно-сині класичні джинси ідеально впишуться в гардероб школяра і підійдуть навіть якщо у вашій школі дуже суворі вимоги до дрес-коду і зовнішнього вигляду дитини.

Біла сорочка або блуза. "Чиста, біла сорочка або блуза — це універсальна основа для багатьох стильних образів. Вона може бути вдягнена під светр, кардиган чи жилет або під піджак для більш офіційних заходів", — зазначає Аліна Захарова.

Футболки та поло. "Вони додають невимушеності та свіжості образу. Обравши яскраву або принтовану футболку можна задати настрій усьому шкільному луку", — зазначає стиліст.

Класичні поло — це не тільки красиво, але й дуже зручно, до того ж поло можна одягнути як під джинси, так і під штани. Можна вибрати не тільки білий колір, наприклад, блакитний, синій, коричневий, щоразу створюючи стильний не нудний образ.

Светри та кофти. "На прохолодні дні чудово підійдуть светри або кофти з приємних до тіла матеріалів. Краще вибирати однотонні або з простими візерунками", — радить Аліна Захарова.

Фото: Freepik

Штани або спідниця. Вони можуть бути будь-якими, світлими чи темними, однотонними чи з принтом, з кишенями, розрізами тощо. Багато що залежить від вимог до шкільного одягу, які діють у вашій школі.

Кеди чи туфлі. "Зручне взуття дуже важливе, особливо на активний шкільний день. Кеди або туфлі на невисоких підборах, можуть бути чудовим варіантом.

Аксесуари. "Аксесуари додадуть особливості будь-якому образу. Шарфи, ремені, годинники, бейсболки та берети — це все деталі, які можуть підкреслити індивідуальний стиль школяра", — зазначає дитяча стилістка.

Фото: Freepik

Рюкзак чи сумка. Зручна та містка сумка для книжок і речей є необхідною частиною шкільного образу. Тут уже можна втілити всі забаганки школяра та придбати рюкзак на свій смак: улюблені принти чи герої, додаткові аксесуари, брелоки тощо.

"Варто пам'ятати, що в підборі гардероба важлива не кількість, а якість. Правильно підібраний гардероб може складатися з невеликої кількості елементів, але при цьому формувати безліч поєднань. Тут на допомогу прийде принцип капсульного гардероба і професійний стиліст", — зазначає Аліна Захарова.

Проте чи орієнтуються на модні тренди та поради стилістів мами школярів? Ми запитали в мами-блогерки Людмили Коваленко, як вона обирає речі для свого 9-річного сина Платона.

Фото: Freepik

"Зовсім скоро наш син почне свій третій рік навчання в школі. Обираючи одяг для нього я завжди враховую його активність на перервах, але при цьому обов'язково дотримуюся ділового стилю для нього. Це допомагає створити відчуття легкості в рухах, але й не дати забути, що школа — місце для навчання", — каже Людмила.

За її словами, до комплекту одягу обов'язково входять поло з довгими й короткими рукавами (можна обрати стримані кольори: білі, сірі, блакитні, навіть чорні) та штани, зазвичай, чіноси — завжди модні, зручні та мають гарний вигляд.

"До всього ця модель зручна для діток різної комплектації, — каже мама-блогерка. Восени ще додаю шорти і вільні штанці з льону. Ця тканина додає легкості та комфорту в перші спекотні дні вересня.

Фото: Freepik

Формуючи комплект шкільного одягу, варто продумати всі деталі, елементи та аксесуари заздалегідь: "Бомбер чи джинсовка — це топ для осінньої погоди, коли вранці прохолодно, а ідучи зі школи хочеться роздягнутися і не нести важкий одяг у руках. Для святкових та урочистих шкільних зустрічей маємо вишиванку — це те, що ніколи не вийде з моди і замінить будь-яку брендову сорочку. Комплектуючи одяг на весь рік — на поло додаю жилетки та светрики взимку. Вони завжди зігріють і при цьому не порушуватимуть загального стилю мого учня", — зазначає Людмила Коваленко.

За словами мами, підкреслити індивідуальність дитини можна класними принтованими шкарпетками/гольфами, навіть з якимись яскравими малюнками чи смайлами. "Обираємо такі речі разом із сином, коли йому подобаються такі аксесуари, він відчуває свою впевненість і несе її з собою до школи", — каже Людмила Коваленко.

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