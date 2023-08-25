25 серпня 2023 року: мучеників Фотія й Аникити — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і планувати поїздки.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Фотія та Аникити. Аникита був військовим у Малій Азії. Коли за імператора Діоклетіана переслідували християн, Аникиту жорстоко мучили, а потім кинули до в'язниці, де він пробув три роки. На суді він продовжував прославляти Христа. Тоді приєднався до нього племінник Фотій, поцілував його ланцюги і почав величати єдиного Бога. Імператор наказав обох важко мучити, а потім кинути в розпалену піч, де вони закінчили своє життя мученицькою смертю.

Що не можна робити 25 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

планувати поїздки;

переїдати.

Народні прикмети та повір'я:

ранковий іній — до вдалого врожаю озимих наступного року;

дощ — бабине літо буде коротким;

кішка довго і ретельно вимивається — буде тепло ще довгий час.

День ангела святкують:

Олександр, Сергій, Степан і Фотій.

Народилися в цей день:

1930 рік — сер Шон Коннері (пом. 2020), британський і американський актор театру і кіно, продюсер, лауреат премії "Оскар" та ін. нагород.

1958 рік — Тім Бертон, американський кінорежисер, продюсер, мультиплікатор.

1970 рік — Клаудіа Шиффер, німецька топ-модель, акторка, громадська діячка.

1987 рік — Блейк Лайвлі, американська актриса і фотомодель.

Також цього дня:

1609 рік — Галілео Галілей демонструє новий пристрій — телескоп.