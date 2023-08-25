"Українці переможуть": Шон Пенн представив трейлер фільму про Україну (відео)

Оскароносний американський режисер поспілкувався з українським президентом, військовими та цивільними людьми.

У мережі зʼявився перший повний трейлер документального фільму оскароносного актора та режисера Шона Пенна про Україну. Картина отримала назву "Суперсила" та була вперше презентована на 73-му Берлінському кінофестивалі у лютому 2023 року.

Колишній чоловік Мадонни неодноразово приїжджав до України, навіть до повномасштабного російського вторгнення. А під час великої війни привіз Володимиру Зеленському свою статуетку "Оскара", яка залишатиметься тут до перемоги України.

У фільмі, який буде доступний для широкої аудиторії з 18 вересня 2023 року, показані події Євромайдану 2013-2014 років, розмови з українським президентом та військовими, кадри великої війни та її наслідки.

"Українці переможуть у цьому. Питання лише, якою ціною", – зазначив американський режисер, який ховався в укритті президента під час однієї з повітряних тривог.

А Володимир Зеленський сказав у розмові з Пенном, що готовий перемогти, та зазначив, що "ми — просто звичайні люди, які хочуть жити у своїй країні".

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"Суперсила"

Переглянути картину можна буде на платформі Paramount+.

Шон Пенн активно підтримує Україну в її боротьбі за незалежність. А благодійна організація актора "CORE" допомагає українцям.

Нагадаємо, Шон Пенн підігріває чутки про роман з українською акторкою Ольгою Коротяєвою.

Також Фокус писав про премʼєру фільму "Суперсила" на Берлінале-2023.