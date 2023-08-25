Модні тенденції пальто 2023: стильний верхній одяг на осінь

Тенденції пальто 2023 року покликані надати вашому гардеробу стильного вигляду. Перше враження від будь-якого комплекту: ніщо так не покращує образ, як ефектний верхній одяг, а на подіумах 2023 року було представлено безліч запаморочливих варіантів.

Вибір відповідного пальта — непросте завдання. З наближенням осені вам варто подумати про те, який тип пальта вам знадобиться, щоб пережити останню теплу погоду перед настанням зими 2023. Адже не хочеться зіпсувати ідеально скроєне вбрання невдало сидячим пальтом. Позачасовий, нейтральний дизайн, гідний місця в будь-якому капсульному гардеробі, завжди є найвигіднішою інвестицією, а коли справа доходить до останніх модних тенденцій осені/зими 2023 року, є безліч пальт, які претендують на функціональність, створюючи майбутню класику, яку можна буде носити щодня. кілька сезонів.

Тренчі ніколи не виходять з моди, і вони зіграли ключову роль у тенденціях пальт 2023 року поряд з іншою класикою, такою як картаті пальта й елегантні чорні моделі. Ефектні моделі у вигляді насичених текстур зі штучного хутра і затишних стьобаних рішень стали фаворитами подіумів. Ідеально підходить для створення більш стриманого образу і акценту на верхньому одязі.

"Купуючи зимове пальто, віддавайте перевагу практичності та універсальності, щоб зробити розумну і стильну інвестицію. Натуральні матеріали, як-от шкіра, вовна і кашемір, — відмінний міцний вибір, який зігріє вас. Перевірте наявність добре прошитих швів, а також якість блискавок і ґудзиків. Майте на увазі, що пальто, яке добре поєднується як з повсякденним, так і з формальним вбранням, пропонує більше можливостей для стилю, що робить його цінним доповненням до вашого гардеробу. Який би тренд, на вашу думку, не був частиною вашого гардероба, насамперед подумайте про свій особистий стиль", — пояснює Йенія Ернандес Фонсека, стилістка, експертка з розкішної моди та авторка журналу Margo Paige.

Куртки бомбери 2023

Подіуми були завалені цими варіантами силуетів, який можна було побачити на Saint Laurent, Isabel Marant і Versace. Поєднання спортивної форми бомбера з розкішною шкіряною тканиною надає цій ретро-класиці оновленого вигляду. Багато дизайнерів вибрали моделі оверсайз для образу, "запозиченого у хлопчиків", з ефектними м'якими плечима і величезними кишенями.

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"Пориньте в об'ємні бомбери з силуетами бойфрендів, скульптурними підплечниками і пишними рукавами, як це видно в колекціях Saint Laurent і The Attico FW23. Тенденція бомберів цього сезону досягає нових висот завдяки невимушеній овчині-авіатору, оздобленню з тисненням під крокодила і байкерському образу", — каже Єнія.

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Куртки-бомбери, більш стильна альтернатива незмінно надійним блейзерам, можна носити з більшістю осінніх образів: від найкращих джинсів до пишних суконь. Можливо, ви захочете компенсувати об'ємнішу форму і вибрати приталену нижню частину — шовковиста спідниця-комбінація додасть жіночного контрасту хлоп'ячому дизайну — або перейти до більш укорочених варіантів, щоб не перегнути з квадратним силуетом.

Пальто зі штучного хутра 2023

База для осені та зими: навряд чи рік минає без згадки про шубу зі штучного хутра. Ці пухнасті пальта, безумовно, найрозкішніші з сімейства верхнього одягу, гламурні та карколомні. Це, своєю чергою, робить їх неймовірно зручними в носінні. Пальто — це вбрання, тому стиль має бути мінімальним, тим паче що пальто в будь-якому разі закриває більшу частину вашого образу.

Цієї осені дизайнери доклали всіх зусиль, вибравши сміливі кольори для дози дофаміну і сміливі принти, помічені на Стеллі Маккартні. Візьміть на замітку варіанти а-ля Michael Kors і підберіть нюдовий образ, дотримуючись м'якої палітри схожих відтінків. Ви навіть можете приміряти пальто-халат, як у Max Mara: нехай пальто ефектно звисає з плечей, щоб було видно ваше вбрання.

Пальто total black 2023

Розумне зимове пальто ось-ось займе центральне місце, і всі наші мами можуть зітхнути з полегшенням. Чорні пальта були на подіумах у найрізноманітніших стилях: від мілітарі Philosophy Di Lorenzo, стильних шкіряних пальт Chloe до зшитих на замовлення вовняних пальт Lanvin, доводячи, що чорне пальто — це той елемент гардероба, від якого не можна відмовитися.

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Якщо ви зайняті створенням мінімалістичного капсульного гардероба своєї мрії або хочете долучитися до тренду Quiet Luxury, це пальто практичне, невимушене і гарантовано прослужить все життя. І чорне пальто не обов'язково має бути нудним. Об'ємні конструкції створять враження драматизму.

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Ця тенденція справді варта вкладень, тому зверніть увагу на добре пошиті моделі з високим вмістом вовни для додаткового утеплення, і ви дякуватимете собі роки по тому, коли все ще носитимете цей позачасовий образ.

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Пальто шахова клітинка 2023

Клітинка не має собі рівних, коли мова заходить про принти, і це завжди дуже улюблений образ, і вони також були на порядку денному тенденцій пальт 2023 року, які можна було побачити у Christian Dior і Etro. Картате пальто, найзатишніше з усіх принтів, таке ж традиційне, як гарбуз на Геловін, тож це чудовий стиль, у який варто інвестувати, якщо ви шукаєте щось надійне і на довгий час.

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Шахматка доступна в багатьох варіантах: від яскравого тартана до "собачого зуба", у кожній шафі знайдеться картатий принт. Дотримуйтеся приглушених відтінків, якщо вам потрібен більш витончений варіант, який пасуватиме до будь-якого осіннього вбрання, або доповніть свій образ яскравою клітинкою. Будь-яке таке пальто чудово поєднується з білими кросівками. Доказ того, що такі пальта можуть бути повсякденними й елегантними.

Актуальні тренчі 2023 року

Надійний тренч, популярний міжсезонний образ, який ви, безумовно, можете почати носити вже зараз, з огляду на тенденції пальто 2023 року, особливо з настанням вечора. Восени-взимку 2023 року очікуйте гламурного оновлення тренчів до підлоги.

Хоча тренч Burberry є найбільш знаковим з усіх, цей силует був прийнятий багатьма відомими брендами, що робить його доступним для будь-якого бюджету. Зберігайте традиційний образ з вітрозахисними клапанами і двобортними силуетами або обирайте більш лаконічний образ з простими ґудзиками і сучасним кроєм оверсайз.

У колекціях тренчів дизайнери здебільшого дотримувалися нейтральних відтінків, що дає змогу легко поєднувати їх з будь-яким образом, додаючи лиску джинсам або збагачуючи капсульний гардероб офісного одягу.

Пальто-пуховик 2023

Назвіть це нашою комфортною ковдрою, але любов модників до пуховиків не згасне найближчим часом. Найближче до того, щоб вийти з дому в пуховій ковдрі. Пуховики були мастхевом у холодну погоду, а такі моделі, як куртка The North Face Nuptse, стали культовим хітом за останні кілька сезонів, а дизайнери прагнуть зберегти актуальність пуховиків і для 2023 року.

Традиційно більш повсякденне пальто, на подіумах був представлений дещо елегантніший підхід з силуетами з поясом і більш приглушеною палітрою. Так, Hermes вибрав елегантний напівстьобаний дизайн у поєднанні з елегантним шкіряним ременем і однією з головних тенденцій сумок осені/зими 2023 року — сумкою-ведром — все в тональних відтінках.

Фото: Asos

Раніше Фокус писав про головні модні тенденції осені 2023 року.