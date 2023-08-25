Принц Ендрю ховається в замку Балморал, — експерт

Після виходу документального серіалу про його дружбу з Джеффрі Епштейном герцог Йоркський тримається подалі від уваги публіки.

Принц Ендрю намагається ховатися в замку Балморал у Шотландії після виходу нового документального серіалу "Таємниці принца Ендрю". Про це пише Fox News.

Неспокійне минуле герцога Йоркського та його дружба з фінансистом Джеффрі Епштейном ретельно досліджується в картині. Тому після виходу серіалу 63-річний Ендрю прибув до літньої резиденції королівської родини Великобританії, де намагається триматися подалі від уваги публіки.

Експерт Пелем Тернер розповів, що менший брат короля Чарльза ІІІ отримав запрошення залишитися в Балморалі від монарха.

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Король Чарльз ІІІ, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард Фото: Getty Images

"Буде цікаво подивитися, скільки оливкових гілок виросте на королівських деревах", — зазначив експерт.

Цього літа британська королівська родина вперше повернулася в Балморал після смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 року.

Незабаром до герцога Йоркського приєднаються інші члени родини, включаючи його дочок, принцесу Беатріс і принцесу Євгенію, а також племінника принца Вільяма з дружиною Кейт Міддлтон.

Також Тернер зазначив, що 74-річний король Чарльз ІІІ, можливо, ставився до свого брата лояльно через боротьбу його колишньої дружини Сари Фергюсон з раком грудей.

Репутація 63-річного герцога Йоркського, який у 2019 році заявив, що не шкодує про дружбу із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, а згодом став фігурантом справи про зґвалтування американки Вірджинії Джуффре, значно постраждала. Принца виключили з пристойного суспільства, позбавили всіх військових титулів та права називатися Його Королівською Високістю.

Принц Ендрю Фото: Getty Images

Нагадаємо, члени королівської родини Великобританії починають зʼїжджатися до шотландської літньої резиденції.

Також Фокус писав про справжню причину, чому принц Гаррі та Меган Маркл не будуть присутня на заходах із вшанування памʼяті покійної королеви Єлизавети ІІ.