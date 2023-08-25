Стало відомо, за що Уельські найбільше зляться на принца Гаррі

У своїх мемуарах менший син короля Великобританії розповів те, що принц Вільям не хотів робити публічним.

Стало відомо, за які слова Кейт Міддлтон та принц Вільям найбільше зляться на принца Гаррі. Про це пише Daily Express.

Королівський експерт Том Квінн зазначив, що принц та принцеса Уельські досі "розлючені" на меншого сина короля Чарльза ІІІ, оскільки він описав у мемуарах "Запасний" бійку з братом.

"Я спілкувався з людьми, які працювали на Гаррі і Меган, коли вони були в Англії. Я також брав інтерв'ю у тих, хто працював на Кейт та Вільяма. Вони кажуть, що насправді між ними багато злості. Уельські особливо засмучені через звинувачення в тому, що Вільям напав на Гаррі", — розповів експерт, додавши, що майбутнього короля Великобританії найбільше засмучує той факт, що про це тепер знає багато людей.

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Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

Квінн раніше розповідав, що Кейт та Вільям часом також можуть "побитися", проте кидають одне в одного подушки, а не вази, "як деякі пари".

"Це завжди під контролем", — додав королівський експерт.

А коли Гаррі та Меган сваряться, вони двоє дійсно "втягуються в це серйозно".

Принц Гаррі, Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Меган Маркл та принц Гаррі не приїдуть у Балморал 8 вересня 2023 року.

Також Фокус писав про повернення принца Гаррі у Великобританію на роковини смерті королеви Єлизавети ІІ.