Стало відомо, чи планує Брітні Спірс примиритися з батьком

Раніше зірка заявляла, що хоче посадити у вʼязницю Джеймі Спірса за його причетність до "злочинного" 13-річного опікунства.

41-річна американська співачка Брітні Спірс не розглядає можливість налагодити зіпсовані стосунки зі своїм батьком Джеймі Спірсом, попри заяви в ЗМІ напередодні. Про це пише Page Six.

"Це просто неправда", — розповідає один інсайдер, близький до артистки, яка наразі розлучається із Семом Асгарі.

"Брітні перебуває на шляху зцілення, але примирення з Джеймі не планується", — додає друге джерело.

Коментарі інсайдерів з’явилися після того, як у середу TMZ повідомили, що Брітні, яка колись казала, що хоче посадити батька у в’язницю за його роль у "злочинному" 13-річному опікунстві, вирішила примиритися з Джеймі Спірсом.

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Батько Брітні Спірс Фото: Getty Images

Повідомляється, що батько співачки наразі страждає від інфекції, спричиненої операцією по заміні колінного суглоба, яку він зробив 16 років тому.

71-річний Спірс збирається пройти ще одну операцію, і через проблеми зі здоров’ям він сильно схуд.

Брітні, опікунства якої було припинено в листопаді 2021 року, наразі спілкується лише з одним членом своєї родини — старшим братом Браяном.

Брітні Спірс із сестрою Фото: Getty Images

Чоловік підтримує свою зіркову сестру, поки вона переживає третє розлучення.

Нагадаємо, Брітні Спірс показала свого нового цуцика.

Також Фокус писав про нову каблучку Брітні Спірс замість тієї, яку їй подарував Сем Асгарі на заручини у 2021 році.