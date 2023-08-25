У серіалі "Контакт" обличчя Віторгана, який засудив РФ за війну в Україні, замінили діпфейком

Серіал виходить на платформі Premier, що належить "Газпром-медіа", і позиція Максима Віторгана дуже не сподобалася керівництву.

Колишній чоловік російської журналістки та ес-кандидатаки в президенти РФ Ксенії Собчак, актор Максим Віторган, який не приховував своєї антивоєнної позиції і виступав проти так званої СВО, потрапив під каток скасування. У другому сезоні серіалу "Контакт", який виходить на платформі Premier, що належить "Газпром-медіа", обличчя актора замінили дипфейком, а його ім'я прибрали з титрів, повідомляє "Медіазона" з посиланням на телеграм-канал "Русское кино в топе".

Переглянувши два епізоди серіалу, журналіст видання побачив, що Максим з'являється тільки в другій серії. Під час бесіди з іншою героїнею картини, яку грає Равшана Куркова, у нього практично не змінюється вираз обличчя, а рухи губ не завжди відповідають вимовленому тексту.

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Сам Віторган мало сумнівається в тому, що рішення про заміну його справжнього обличчя на діпфейк міг ухвалити саме холдинг "Газпром-медіа". Крім того, що він є материнською компанією онлайн-кінотеатру, йому підпорядковується і кінокомпанія Good Story Media, що випускає "Контакт". Він навіть бачить у цьому позитив.

"Оооо… Спасибі мудрим керівникам холдингу ( ну або хто там ухвалював це рішення), які хоч у такий спосіб вписали моє ім'я в історію", — пожартував він в Instagram.

Спочатку він навів цитату з каналу "Русское кино в топе", де його персонажа в серіалі назвали "нейротиповим Максимом Віторганом" і "новою гілкою розвитку нейромереж у російських серіалах".

"Брехати не буду, не перевіряв. Вірю на слово. (Хочете — перевірте і напишіть мені потім). Усі ці "раптом" і "з якихось причин" мені давно відомі. До мене так само доходили чутки, що перед творцями серіалу було поставлено завдання вирізати мене звідти зовсім (напевно, тому що я ну дуже погано грав, так?), але це виявилося проблематично. Досить велика і сюжетоутворююча роль. Але ми не звикли відступати й економити гроші "Газпрому" (процедура ця технологічна зовсім не дешева). "Однак, не все в житті впирається в гроші. Є ще й принципи!" — прозвучало десь у високих кабінетах Газпроммедіа. І вуаля! Велика художня та ідеологічна перемога!" — пише Максим.

Віторган від початку російського вторгнення в Україну виступав проти війни. 24 лютого 2022 року він виклав пост в Instagram з чорним квадратом і написом "Ганьба…". Крім того, актор відкрито підтримував у соціальній мережі артистів, визнаних "іноземними агентами".

Дипфейк — це технологія синтезування медіаданих, на яких обличчя людини на наявних фото або відео замінюється обличчям іншої людини.

Раніше Фокус писав, що Собчак і Віторган одружилися в 2013 році. У листопаді 2016 року в них народився син Платон, а в лютому 2020 року вони оголосили про остаточне розлучення.