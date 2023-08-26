Сніданок школяра. Дієтолог розповіла, як смачно та корисно нагодувати дитину

Літо добігає кінця і зовсім скоро стурбовані мами будуть думати, чим нагодувати вранці своїх школярів. Допомогти розібратися у цьому питанні Фокусу допомагає дієтологиня Аліна Дяченко, яка сама скоро стане мамою школяра.

Збалансований за всіма нутрієнтами сніданок — найважливіший прийом їжі. Такий сніданок заряджає енергією, підвищує працездатність, концентрацію уваги та пам'ять, підіймає настрій. Спеціально для Фокуса дієтологиня Аліна Дяченко розповіла про те, чим годувати дитину перед школою та який він, збалансований сніданок дитини 6-10 років?

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Фото: Freepik

Дієтологиня зазначає, що сніданок школяра, в першу чергу, має бути ситним та збалансованим, містити білки, жири, складні вуглеводи та клітковину.

"Наведу кілька прикладів улюблених сніданків моїх дітей, які є збалансованими за всіма нутрієнтами":

скрембл (яйця) з молоком на вершковому маслі + гарячий тост із цільнозернового хліба з сиром + овочі;

солона вівсяна каша з сиром + відварене яйце + овочі;

сирники (сир + яйце) з кокосовою стружкою (без використання борошна) і йогуртово-ягідним соусом;

сирні оладки (сир + яйце) з твердим сиром, вівсяною крупою (замість борошна) + овочі;

сирні оладки з бананом та йогуртом;

шаурма з цільнозернового лаваша, курячого філе, сиру та овочів.

Фото: Getty Images

Отже, як бачите, сніданок може бути смачний та поживний, такий, що дитина з’їсть його із задоволенням. Не варто лякатися, що приготування таких сніданків потребує багато часу, наприклад, сирники ви можете посмажити напередодні, а приготування вівсянки чи скреблу займе не більше 5 хвилин.

"Сніданок будь-якої дитини має складатися зі здорових продуктів. І в жодному разі не варто годувати дитину мюслями та іншими снеками", — каже Аліна Дяченко.

Що робити, якщо дитина не хоче снідати так рано?

Фото: Freepik

Після літніх канікул, коли режим збився і діти звикли пізно лягати та пізно прокидатися, перший тиждень може бути важким. Проявіть терпіння та намагайтеся готувати в ці дні для дитини її улюблену їжу, щоб ваш школярик швидше адаптувався.

"Коли дитина прокинеться, нехай обов’язково вип'є склянку води, потім на пів години йде робити свої ранкові процедури, а вже після цього сідає снідати", — радить дієтологиня.

Чи буде у дитини бажання снідати залежить від кількох факторів: наскільки пізно вона ввечері вечеряла та наскільки рано прокинулася. По-перше, якщо напередодні була пізня вечеря, то вранці у дитини навряд чи буде апетит, тому потурбуйтеся про режим та слідкуйте, щоб останній прийом їжі був не пізніше 19-20 години. По-друге, будіть дитину заздалегідь. Якщо у вашого школяра буде час, щоб прокинутися, не поспішаючи зробити всі ранкові справи, то до того часу, коли потрібно буде снідати, апетит обов’язково прокинеться.

"Якщо дитина не звикла снідати — почніть з невеликих порцій її улюбленої їжі, поступово збільшуйте. Сніданок дитини має бути смачним, з гарною подачею, і тоді він викликатиме позитивні емоції та бажання його з'їсти", — радить Аліна Дяченко.

Що їсти на сніданок?

Фото: Getty Images

Часто можна почути, що на сніданок дитина п’є або чай з печивом, або їсть бутерброд, проте варто пам’ятати, що ранковий прийом їжі дуже важливий. Потурбуйтеся про те, щоб вранці прийом їжі був поживний та збалансований. Це не обов’язково має бути велика порція, проте, якщо дитина до обіду буде голодна або з’їсть в буфеті щось солодке на голодний шлунок, це з часом позначиться не тільки на її здоров’ї, а й на настрої.

Чи можна запропонувати школяру на сніданок бутерброд? Якщо так, то що до нього додати, щоб отримати корисну та поживну їжу?

"Чи ок чай з бутербродом або молочна каша? Чому б і ні, але якщо це молочна каша, то вона має складатися не тільки з молока та вівсяної крупи, туди ще треба додати джерело рослинного білка та жирів, наприклад, арахісову пасту чи горіхи, та клітковину, наприклад, ягоди. Якщо це бутерброд, то з цільнозернового хліба та вершкового сиру, припустимо, та самостійно приготованою курячою пастромою. Також не забуваємо про клітковину, тому в раціоні мають обов’язково бути овочі", — наголошує дієтологиня.

Проявіть терпіння, цікавтесь у своєї дитини, що вона хоче з’їсти, нехай зробить "замовлення", тоді зранку вона обов'язково зрадіє та не відмовиться від сніданку.

Нагадаємо, регулярна відсутність сніданку може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Раніше Фокус писав про те, в яких продуктах містяться трансжири та чому їх потрібно уникати, якщо ви хочете зберегти своє здоров'я.

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