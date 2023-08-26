26 серпня 2023 року: Максима Сповідника — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і плакати.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Максима Сповідника. Він був християнським ченцем, богословом і філософом, який прославився своєю боротьбою проти єресі. Також Максим Сповідник відомий своїми вченнями про дві природи в особі Христа.

Що не можна робити 26 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

плакати;

змінювати щось у своїй зовнішності.

Народні прикмети та повір'я:

безвітряно — буде сухо і тепло, а ось буря — до дощів найближчими днями;

туман над лісом — буде гарний урожай грибів;

молодий червоний місяць — до опадів.

День ангела святкують:

Микола, Костянтин, Олексій, Василь, Іван, Максим, Ірина, Ксенія, Євдокія.

Народилися в цей день:

1910 рік — Мати Тереза (пом. 1997), католицька черниця албанського походження, блаженна, яка жила в Індії, заснувала Орден Милосердя, лауреатка Нобелівської премії миру (1979);

1980 рік — Маколей Калкін, американський актор ("Сам удома", "Багатий Річі" та ін.), музикант.

Також цього дня:

1657 рік — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обрали Івана Виговського;

1728 рік — Вітус Беринг відкриває протоку між Азією та Америкою під назвою Берингова протока;

1791 рік — американець Джон Фітч отримує патент на пароплав;

1991 рік — Президія Верховної Ради УРСР ухвалює рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.