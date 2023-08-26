Джулія Фокс кардинально змінила імідж (фото)

Колишня дівчина Каньє Веста любить експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом.

33-річна американська модель і акторка Джулія Фокс продемонструвала кілька своїх нещодавніх б'юті-експериментів в Instagram-акаунті, опублікувавши три селфі, зокрема одне, на якому вона з'явилася зі знебарвленими бровами і платиновим світлим волоссям. Саме цей образ виявився особливо популярними серед її шанувальників і підписників.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Джулія Фокс Фото: Instagram @juliafox

Зірка "Неограненних коштовностей" також поділилася двома фотографіями, де вона з рудим кольором волосся, а також з натуральними темно-каштановими локонами. На першому знімку в каруселі вона продемонструвала ефектний образ, що складається з прозорого пластикового бікіні та скульптурного нагрудника з дротами.

Нагадаємо, колишня дружина Каньє Веста знялася в новій рекламній кампанії лінії макіяжу "Industrial 2.0" від бренду Isamaya, натхненної БДСМ .

Також раніше Фокус писав, що Джулія Фокс вийшла на публіку в силіконовій міні-сукні, зробленій із волосся.