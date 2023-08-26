Можна орендувати. Який вигляд має яхта, на якій Елізабет Тейлор і Річард Бертон ховалися від папараці

Розкішна яхта була побудована в далекому 1906 році і досі на плаву. Її можна орендувати.

Зараз до оренди доступна величезна кількість яхт на будь-який смак і гаманець, але серед них виділяється шикарне судно з історією. Розкішна суперяхта, названа "Калізма", вперше спустила вітрила 1906 року. І вона колись належала легендарній парі Голлівуду: Елізабет Тейлор і Річарду Бертону. Про це пише Daily Mail.

Судно завдовжки 45 м (148 футів) брало участь в обох світових війнах у складі Королівського флоту, а потім потрапило у світ знаменитостей, приймаючи в себе найкращих друзів Тейлора і Бертона та членів королівської сім'ї.

Яхта "Калізма" Фото: Yacht Charter Fleet

Тепер, в останньому розділі яскравого життя судна, воно доступне для чартеру через фірму з оренди яхт SamBoat .

Ціни починаються від 19 300 євро (20 800 доларів США) за чартер Kalizma з її бази у Валлетті, Мальта.

Яхта була побудована шотландськими яхтобудівними компаніями Ramage і Ferguson, як приватне судно для бізнесмена.

Під час Першої світової війни яхта, яка тоді називалася HMS Minona, служила в Допоміжному патрульному флоті Британського Королівського флоту. Майже два десятиліття потому її використовували протягом усієї Другої світової війни як базовий корабель для глибоководної рятувальної служби в Кемпбелтауні в Аргайлі і Б'юті, Шотландія.

Згідно з брошурою яхти, Тейлор і Річард — пара, яка, як відомо, двічі одружилася і розлучилася, — зафрахтували човен для подорожі західним Середземномор'ям 1967 року.

Голлівудські актори, які знялися у фільмі 1963 року "Клеопатра" і фільмі 1966 року "Хто боїться Вірджинії Вулф", під час подорожі "закохалися" в човен. Вони купили яхту і перейменували в "Калізму" на честь своїх доньок Кейт, Лізи та Марії.

Принц Реньє III, Грейс Келлі та американський драматург Теннессі Вільямс були серед VIP-гостей, яких Тейлор і Бертон приймали на судні.

Фото: Yacht Charter Fleet Фото: Yacht Charter Fleet Фото: Yacht Charter Fleet Фото: Yacht Charter Fleet

Ймовірно, це сприяло її репутації "однієї з найбільших суперяхт в історії Голлівуду".

"Калізма" була переобладнана 2020 року. У заяві зазначається: "Вона була відновлена таким чином, щоб гарантувати незмінність її душі та відродження її спадщини".

Про її гламурне минуле нагадує безліч деталей, зокрема й портрети колишніх власників.

На нижній палубі розташовані чотири гостьові каюти з санвузлами, а також приміщення для екіпажу. Піднявшись на головну палубу, ви побачите бар і салон, їдальню і кухню. Продовжуючи підніматися вгору, ви побачите каюту власника на верхній палубі (або шлюпковій палубі) разом зі стильною відкритою терасою з обіднім столом і зоною відпочинку.

Фото Елізабет Тейлор і Річарда Бертона на борту яхти Фото: Yacht Charter Fleet

Тим часом, на верхній палубі містка розташовані каюта капітана, каюта шеф-кухаря і ще одна ванна кімната.

На борту "Калізми" можуть розміститися до 10 гостей і 10 членів екіпажу, включно з капітаном.

Нагадаємо, раніше інсайдер розповідав про свою роботу на суперяхтах. Автор історії під назвою "Зізнання інсайдера з супер'яхти" розповів, що пропрацював понад 20 років у морі і за ці роки стикався з "непомірним багатством".