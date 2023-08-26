Дочка зірки "Шерлока" Мартіна Фрімена зустрічається із сином "перчинки" Емми Бантон

Діти знаменитостей повідомили, що в них роман.

Син Емми Бантон, або "Бебі Спайс" із гурту Spice Girl, зустрічається з донькою Мартіна Фрімена, зірки серіалу "Шерлок" і фільмів "Гоббіт". Про це пише Daily Mail.

16-річний Бо розкрив свій роман на серії знімків в Instagram, опублікованих на честь його дня народження.

Син Емми Бантон і дочка Моргана Фрімена Фото: Instagram beaubuntonjones

На одному знімку Бо позначив Грейс Фріман, доньку Мартіна Фрімена та його колишньої дружини, акторки Аманди Аббінгтон, з якою він разом знімався в "Шерлоку" і розлучився 2016 року.

Грейс прокоментувала пост Бо "З Днем Народження", надіславши смайлик у вигляді сердечка.

Це сталося після того, як Емма поділилася рідкісним знімком зі своїм сином, коли вона святкувала його успіх на випускних іспитах у школі.

Емма Бантон із сином Бо

Spice Girl рідко ділиться фото двох своїх синів, яких вона ділить з чоловіком Джейдом Джонсом, але цього разу вона зробила виняток, щоб відсвяткувати особливий день.

Нагадаємо, Мартін Фрімен перебував з Амандою у фактичному шлюбі 16 років. Вони познайомилися на зйомках телефільму "Тільки чоловіки" 2000 року.

Вони багато знімалися разом, зокрема і в гучному "Шерлоку", і виховували двох дітей: сина Джо, який народився 2005 року, і доньку Грейс, яка з'явилася на світ 2009-го.

Мартін Фрімен зі своїми дітьми та дівчиною Рейчел Фото: Getty Images

22 грудня 2016 року вони повідомили про розставання, але зазначили, що залишаються друзями.

У 2020 році стало відомо те, що Мартін Фрімен зустрічається з француженкою Рейчел Маріам, яка молодша за нього на 21 рік.

А Емма Бантон, хоч не стала такою суперзіркою, як її колега по групі Spice Girl Вікторія Бекхем, але продовжує свою сольну кар'єру і дружить з іншими "перчинками". Вона навіть стала хрещеною матір'ю Джері Галлівелл, Блубелл Мадонни Галлівелл, яка народилася 2006 року.

У 1997 році Бантон перебувала у стосунках з британським співаком Лі Бреннаном, потім у неї був короткий роман з Леонардо Ді Капріо.

У 1998 році вона почала зустрічатися з британським співаком Джейдом Джонсом, пара розлучилася через рік.

У Емми був роман із Джастіном Тімберлейком, але в підсумку вони з Джонсоном знову зійшлися. У пари народився син Бо Лі Джонс, а 2011 року на світ з'явився син Тейт. Тоді ж пара заручилася, але Бантон пожартувала, що до офіційного одруження справа, так, напевно, і не дійде, тому що їм не потрібне весілля, щоб підтвердити свої стосунки.

Нагадаємо, нещодавно колишнього бойфренда Емми, Леонардо Ді Капріо, бачили на побаченні з черговою пасією.

Цього разу компанію Лео склала італійська модель Вітторія Черетті.