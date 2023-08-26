Білл Мюррей розлучився зі співачкою Келіс після двомісячного роману

Зірка "Мисливців за привидами" залишився зі співачкою друзями, але вони більше не разом.

72-річний Білл Мюррей і 44-річна співачка Келіс розійшлися після бурхливого роману, який тривав лише два місяці. Про це пише Daily Star.

Стосунки Білла Мюррея з "Мисливців за привидами" з хітмейкеркою Milkshake Келіс, як повідомляють, закінчилися лише за два місяці після знайомства пари, і, як повідомляють, саме попзірка ухвалила рішення про розставання.

Але також інсайдери розповідають, що Келіс і Білл все ще підтримують стосунки і не мають наміру припиняти спілкування.

"Келіс і Білл дуже люблять одне одного, але справи пішли своєю чергою. У них обох щільні графіки, і після бурхливого роману вони вирішили розійтися. Вони сподіваються залишитися друзями", — повідомило джерело.

Білл Мюррей і Келіс

Стосунки Келіс і Білла Мюррея, як повідомляється, почалися ще в червні й стали сюрпризом для шанувальників співачки й актора.

Зірка фільму "Труднощі перекладу" супроводжував співачку й авторку пісень у її літньому фестивальному турі.

Білла сфотографували за лаштунками, коли він спостерігав за виступом Келіс на фестивалі Mighty Hoopla, що проходив у Брокуелл-парку в Південному Лондоні.

Вони зупинилися в одному готелі і зблизилися після несподіваної зустрічі.

Білл Мюррей і Келіс

У Білла двоє синів, Гомер і Люк, від його першої дружини Маргарет Келлі, з якою він познайомився під час зйомок фільму "Смуги" 1981 року.

Після цього в актора був роман із художницею з костюмів Дженніфер Батлер, з якою він одружився 1997 року.

У пари народилося четверо синів: Калеб, Джексон, Купер і Лінкольн, перш ніж вони розлучилися 2008 року.

А Келіс була одружена з репером Насом з 2005 по 2009 рік і подала на розлучення, будучи вагітною своєю першою дитиною, хлопчиком Найтом.

У 2015 році уродженка Гарлема народила другого сина Шепарда після весілля з фотографом Майком Мора. Також у пари народилася дочка Галілея.

Інсайдери вважали, що Білл і Келіс зійшлися на ґрунті скорботи, оскільки обидва їхні колишні чоловіки померли.

Дженніфер трагічно загинула 2021 року за обставин, які залишаються нерозкритими, а Майк помер від раку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які зірки ніколи не були одружені.