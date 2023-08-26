Син Трампа почав продавати мерч із тюремною фотографією свого батька

Дональд Трамп-молодший продає футболки і чашки, стверджуючи, що гроші вирушать у "Фонд правового захисту для боротьби з тиранією і божевіллям".

Дональд Трамп, 45-й президент США, тепер є першим президентом за всю історію країни, у якого є офіційне тюремне фото, або "магшот". І хоч у в'язниці він пробув лічені хвилини, його син уже вирішив використати фото для піару. На своїй сторінці в Twitter він опублікував посилання на онлайн-магазин, де можна придбати товари із магшотом Трампа.

Дональд Трамп-молодший почав продавати футболки, чашки і плакати з фотографією свого батька.

Утім, він уже заявив, що робить це не заради збагачення.

"Щоб внести ясність, весь прибуток від цього товару в моєму інтернет-магазині буде пожертвувано до Фонду правового захисту для боротьби з тиранією і божевіллям, які ми спостерігаємо перед собою. На відміну від багатьох, я не буду намагатися отримати з цього вигоду, а зроблю все, що зможу, щоб допомогти", — написав Трамп-молодший.

Пост Дональда Трампа-молодшого

Футболка з тюремною фотографією Трампа коштує 29,9 долара, а плакат — 19,9 долара, за чашку доведеться викласти 15,99 доларів.

Мерч із фото Трампа Фото: Скриншот Мерч із фото Трампа Фото: Скриншот

Нагадаємо, магшот Дональда Трампа зробили у в'язниці Атланти 24 серпня.

Трамп прибув до в'язниці як обвинувачений у справі про втручання в президентські вибори, де політика зареєстрували як ув'язненого і зробили його знімок.

Після Трамп опублікував цей знімок у Twitter і підписав його такими словами: "Втручання у вибори! Ніколи не здамося".

Пост Дональда Трампа

Цікаво, але цей пост став першим постом Трампа в цій соцмережі із січня 2021 року. 45-й президент обіцяв не користуватися цією соцмережею.

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до в'язниці в Атланті, щоб здатися владі у справі про спробу змінити результати виборів у штаті Джорджії, після чого його відпустили під заставу.

Повідомляють, що Трамп прибув до в'язниці в окрузі Фултон в Атланті прямо зі свого гольф-клубу в Нью-Джерсі. Йому висунуто понад десяток обвинувачень у зв'язку зі спробою вплинути на результати виборів президента США 2020 року.

Шериф округу Фултон Пет Лабат заявив, що всі 19 осіб, обвинувачених у цій справі, пройдуть такий самий процес, що й будь-який обвинувачений у кримінальних справах.

Опісля Дональд Трамп був звільнений, оскільки за нього було внесено заставу. Він завершив процес реєстрації та залишив в'язницю округу Фултон.

Загалом Трамп перебував у в'язниці близько 20 хвилин.

А його фото з в'язниці вже стало вірусним і в соцмережах з'явилися десятки мемів.

Джо Байден прокоментував фото експрезидента Дональда Трампа, зроблене у в'язниці Атланти. Президент був у відпустці на озері Тахо і відповів на запитання журналістів після спортивного тренування.

"Я бачив фото по телебаченню. Симпатичний хлопець. Чудовий хлопець", — сказав Байден про магшот Трампа.