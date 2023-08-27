Брітні Спірс підігріла чутки про новий роман (фото)

Наразі артистка розлучається із Семом Асгарі після року шлюбу та проводить час у компанії іншого чоловіка.

41-річну американську співачку Брітні Спірс помітили на побаченні в Таузанд-Оакс, штат Каліфорнія, з ймовірним новим бойфрендом. Про це пише Daily Mail.

Артистка, яка перебуває в процесі розлучення із Семом Асгарі, розпустила свої довгі світлі пасма та прикрила очі сонцезахисними окулярами, коли прибула до міста в нічний час за їжею.

Спірс була одягнена в світло-рожевий костюм із рукавами-буфами. Її помітили в задній частині чорного автомобіля.

Біля зірки сцени були охорона та високий таємничий чоловік із темним волоссям — він схожий на того, з ким Брітні помітили кількома днями раніше.

Чоловік був одягнений у мішкуваті джинси, білу футболку та окуляри для їхньої нічної прогулянки.

Брітні Спірс та американо-іранський актор Сем Асгарі розійшлися після року офіційного шлюбу. Наразі триває процес розлучення та поділу майна, зокрема експара вирішила долю своїх пʼяти собак. Асгарі забирає собі лише одного пса, якого сам придбав у 2021 році.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

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