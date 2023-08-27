Джефф Безос із нареченою повечеряли в популярному ресторані (фото)

Зіркова пара щойно повернулася з туру Європою на борту мегаяхти Koru мільярдера.

59-річний американський підприємець і мільярдер Джефф Безос і його наречена, 53-річна журналістка Лорен Санчес, вирушили на романтичну вечерю до ресторану Giorgio Baldi в Санта-Моніці, Лос-Анджелес. Про це пише Daily Mail.

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Безос продемонстрував свої джентльменські навички, допомагаючи Лорен вийти з машини біля входу в італійський ресторан. Тримаючи її за руку, щоб вона не впала, бізнесмен провів її до закладу.

Засновник Amazon був у чорних штанах, темно-синій футболці та синій куртці-бомбері. Свій аутфіт Джефф доповнив парою чорних шкіряних туфель і одягнув темні сонцезахисні окуляри, незважаючи на те, що був вечір.

Його супутниця на побачення одягла коричневу літню міні-сукню на тонких бретельках. Колишня телеведуча також продемонструвала своє почуття моди, одягнувши туфлі на високих підборах з відкритим носком і тримаючи в руках стильну сумочку-клатч.

Насолодившись смачною італійською кухнею і напоями, парочку помітили, коли вона виходила з ресторану.

Нагадаємо, останні кілька тижнів майбутнє подружжя проводило час на яхті Koru. На борту судна часто були вечірки, де Безос і Санчес приймали зіркових друзів і представників еліти з усього світу. Серед гостей були Білл Гейтс, Венді Мердок, Леонардо Ді Капріо, Кріс Дженнер і багато інших відомих людей.

Також Фокус писав, що Джефф Безос закінчив ремонт за 28 млн доларів у гігантському маєтку біля Сіетла.