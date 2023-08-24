Джефф Безос закінчив ремонт за 28 млн доларів у гігантському маєтку біля Сіетла

У соцмережах з'явилися перші фото розкішного маєтку мільярдера на озері Вашингтон.

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Третя найбагатша людина у світі старанно розширює свою імперію нерухомості, а також проводить літо на своїй новій суперяхті вартістю 500 мільйонів доларів. І в соцмережах з'явилися перші фото його величезного маєтку на ексклюзивному півострові біля Сіетла, США. Про це пише Daily Mail.

Маєток розташований у Медині, багатому передмісті Сіетла, штат Вашингтон, куди веде найдовший у світі сухопутний міст.

Повідомляють, що третя найбагатша людина у світі придбала два об'єкти нерухомості в заможному передмісті в 1998 і 2005 роках, за які вона заплатила загалом 60 мільйонів доларів.

Маєток Джеффа Безоса

Після масштабної реконструкції ділянок у середині 2000-х років основна резиденція тепер є особняком у тюдорівському стилі площею 25 000 квадратних футів із шістьма спальнями і дев'ятьма ванними кімнатами.

Там також є критий і відкритий басейни, великий гостьовий будинок і особистий вихід на набережну до озера Вашингтон.

На другій ділянці є ретельно продуманий ландшафтний сад і ще один великий будинок, який, як повідомляється, Безос використовував як свій офіс.

На території також є два великі причали, навіс для човнів і невелика водна гірка.

Значну реконструкцію, проведену в маєтку 2010 року, оцінюють у 28 мільйонів доларів, з яких загалом на маєток було витрачено 88 мільйонів доларів. Зараз це понад 118 мільйонів доларів з поправкою на інфляцію.

На півострів Медіна можна потрапити із Сіетла найдовшим сухопутним мостом у світі, довжина якого становить 2350 метрів через озеро Вашингтон. Півострів Тоні також відомий тим, що там довгий час жив Білл Гейтс зі своєю дружиною Меліндою.

Велика презентація нерухомості відбулася всього за кілька тижнів після того, як Безос купив особняк на набережній в Індіан-Крік-Віллідж у затоці Біскейн у Маямі. Купівля відбулася поза ринком у червні — 59-річний Безос на той час тримав свою особистість у секреті.

Будинок із трьома спальнями на штучному бар'єрному острові займає територію площею 2,8 акра і був побудований 1965 року.

Раніше він належав пов'язаній з Панамою компанії MTM Star International, яка придбала його за 1,4 мільйона доларів 1982 року.

Засновник Amazon, став останнім жителем "Бункера мільярдерів" на півдні Флориди.

У міру того, як Безос розширює свій вражаючий портфель нерухомості, який також охоплює будинки в Беверлі-Гіллз, Мангеттені, Техасі та Вашингтоні, округ Колумбія, він також нещодавно завершив будівництво своєї грандіозної яхти, вартість якої становить 500 мільйонів доларів.

Джефф Безос і Лорен Санчес Фото: Getty Images

Він і його тепер уже наречена Лорен Санчес вирушили в тривалий круїз на яхті "Кору", що означає "нові починання".

На борту яхти вони приймали таких гостей, як Опра Вінфрі, Кріс Дженнер і Білл Гейтс.

Закохані були помічені в безлічі розкішних місць, включно з Портофіно, Сен-Тропе і Каннами.

Яхта заввишки 230 футів, яку Безос здав в експлуатацію 2018 року, наразі утримує рекорд найвищої суперяхти у світі. А її ніс прикрашає скульптура, що зображує Лорен Санчес.