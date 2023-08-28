Зірка "Сутінків" Ніккі Рід показала кадри домашніх пологів

Під час пологів актрису підтримували її подруги та акушерка.

35-річна американська акторка Ніккі Рід, найвідоміша глядачам за роллю Розалі Гейл у кінопопеї "Сутінки", вдруге стала мамою. Наприкінці червня вона народила своєму чоловікові Єну Сомерхолдеру, зірці "Щоденників вампіра", сина, а тепер відверто написала про пологи, які проходили вдома. Актриса опублікувала знімки на своїй сторінці Instagram і розповіла про свій досвід.

За слова Ніккі, з нею були близькі подруги та акушерка.

"Це була одна з найміняючіших ночей у моєму житті, і знову пройти її з цими дамами було так приємно. Чесно кажучи, причина, через яку я відчула себе зобов'язаною поділитися чимось настільки особистим, полягає в тому, що в мене є палке бажання наголосити на цінності акушерської допомоги та продемонструвати неймовірну мудрість, яку ці жінки привносять у пологовий простір і за його межі", — пише Рід.

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Вона зазначає, що багато жінок залишаються без підтримки, особливо в післяпологовий період, і це потрібно змінювати.

"Згадуючи своє народження, я не можу не відчувати майже невимовну любов до тієї турботи, яку мені надали. Вони буквально підтримували мене, коли моє тіло потребувало підтримки, і відтоді підтримували мене в кожен момент невпевненості. Боже мій, пологи до біса чудові, і я безмежно вдячна неймовірним працівникам рододопомоги, які тримають руки і серця жінок, коли вони народжують своїх дітей у світ", — зізналася Ніккі.

Про другу вагітність актриси стало відомо в січні.

"2023 рік відзначає життя. Багато років мріяла і молилася про цей момент. Стільки любові. Який подарунок. Як ви всі знаєте, у мене дуже суворі кордони в соціальних мережах, особливо коли йдеться про дітей і про те, що я обираю, щоб виставляти у світ. Спасибі, що ви поважаєте це і надсилаєте позитив, доброту і любов. Деякі речі занадто гарні, щоб ними не поділитися", — розповіла зірка.

Ніккі Рід і Єн Сомерхолдер одружилися 2015 року. Через два роки у пари народилася дочка Боді Солей Рід Сомерхолдер.

Раніше Фокус писав, що раніше про свої домашні пологи розповідала Джіджі Хадід.