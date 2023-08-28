Даша Квіткова дала перший коментар щодо ДТП у центрі Києва

27 серпня 2023 року блогерка стала учасницею дорожньої аварії у столиці за участі чотирьох авто.

25-річна українська блогерка Даша Квіткова потрапила в ДТП у центрі Києва. Про це вона розповіла у своєму Instagram з 1,8 млн підписників після того, як аудиторія почала активно цікавитися деталями події, що сталася 27 серпня 2023 року.

Зірка соцмереж зізналася, що це перша ДТП у її житті. Вона їхала в пологовий будинок на виписку своєї подруги, блогерки Тетяни Парфільєвої, яка нещодавно народила первістка. Втім, Квіткова, за її словами, не доїхала.

"Я повертала на перехресті і мені, в бік Lexus, за кермом якого я була, в'їхали дві машини. Скарг на самопочуття в учасників ДТП не було, крім однієї дівчини, у якої забій руки. Вона наполягала на виплаті їй грошової компенсації. Я відмовилася це робити", — розповіла Квіткова, зазначивши, що готова оплатити лікування постраждалої лише після медичної експертизи.

За словами блогерки, дівчина спочатку її впізнала, потім запитувала імʼя, а згодом зазначила, що в неї гарні фото в соцмережах.

"Я, як і всі інші учасники ДТП, готова нести відповідальність, згідно з рішенням суду. Всі обставини аварії були офіційно зафіксовані поліцією. Тому розповідати, що я намагаюся уникнути відповідальності, через те, що відмовилася платити пасажирці Mustang — неправда", — наголосила зірка соцмереж, яка орендувала авто, на якому потрапила в ДТП.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Даша Квіткова Фото: Скриншот

Увечері, 27 серпня 2023, Квіткова написала, що в неї був "тяжкий день" і вона все розповість згодом.

За словами очевидців, Lexus LX проїхав на червоне світло — це і стало причиною ДТП. Також зіткнулися Ford Mustang і два електрокари Tesla Model 3.

Фото: Скриншот

Також Фокус писав про деталі зіткнення чотирьох авто в Києві за участі Квіткової.