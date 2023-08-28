Нур Альфаллах показала перше фото сина від Аль Пачіно

29-річна Нур народила дитину від 83-річного актора в червні цього року.

Нур Альфаллах, дівчина 83-річного актора Аль Пачіно показала перше фото малюка Романа, який народився в червні 2023 року. Знімок вона опублікувала в Instagram.

На фотографії син Нур і Аль Пачіно тримається за палець матері.

"Усе моє серце і найбільше благословення в моєму житті. Роман", — підписала Нур знімок.

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Нагадаємо, Роман став четвертою дитиною зірки "Хрещеного батька" та його нової дівчини.

При цьому Аль Пачіно ніколи не був одружений. У нього був довгий роман з актрисою Даян Кітон, його партнеркою по фільму "Хрещений батько".

Ці стосунки почалися під час зйомок першого фільму, але закінчилися після закінчення зйомок другої частини трилогії.

1977 року на зйомках "Боббі Дірфілда" познайомився з Мартою Келлер.

16 жовтня 1989 року викладачка акторської майстерності Яна Террант народила йому доньку, Джулію Марію Пачіно.

Також у нього народилися двійнята Антон Джеймс і Олівія Роуз 2001 року від актриси Беверлі Д'Анджело, з якою він зустрічався з 1996 по 2003 рік.

Після у Аль Пачіно був довгий роман з аргентинською актрисою Люсілою Сола. Він прийняв її дочку, Камілу Морроне і всіляко її підтримував. Але зараз, після того, як він з Нур Альфаллах стали жити разом, стало відомо, що Люсіла та її дочка стали рідкісними гостями в його будинку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто така Нур Альфаллах і про історію її стосунків. Виявилося, що серед її бойфрендів були також літні селебріті на кшталт Міка Джаггера і Клінта Іствуда.