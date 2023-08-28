Сучасний Дживс: королівський дворецький розповів, як працювати з багатіями

Деніел Праттлі з 2009 року працює приватним дворецьким на постійній основі для різноманітних клієнтів і ділиться секретами роботи на дуже багатих і примхливих клієнтів.

Якщо вам здається, що робота дворецьким, це щось з епохи Дживса і Вустера, то ви помиляєтеся. Деніел Праттлі з 2009 року працює приватним дворецьким з найбагатшими людьми у світі. І ділиться секретами своєї професії в TikTok, де у нього 53 000 підписників. Він забезпечує максимально безперебійну роботу будинків мільярдерів і стикається з найнесподіванішими викликами. Про роботу сучасного дворецького пише Daily Mail.

"Я вважаю себе "сучасним дворецьким", — каже Деніел, зазначивши, що багато хто досі дотримується застарілих уявлень про дворецьких як про персонажів у стилі абатства Даунтон.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Перевернувши цей стереотип з ніг на голову, 50-річний чоловік, родом з Девона на півдні Англії, ділиться в TikTok відеороликами, що документують реальність роботи дворецьким у сучасну епоху, показуючи, як він займається усім, починаючи від авіабізнесу, до оформлення обідніх залів для урочистих трапез.

Деніел Праттлі — сучасний дворецький

Колишній театральний менеджер раніше працював разом із покійною актрисою Джоан Ріверс, допомагаючи їй розважати гостей після її виступів.

"Після однієї вечірки вона сказала мені, що я маю працювати дворецьким на повну ставку, і в той момент, коли вирішувалося питання "зараз чи ніколи", я змінив курс у своїй кар'єрі і ніколи не озирався назад", — розповідає він.

За словами Деніела, між управлінням театром і управлінням приватним будинком або орендою розкішної вілли є багато спільного, тому зміни в кар'єрі не були такими вже й значними.

"Турбота про людей — моя суперсила, і тепер я можу робити це в чудових будинках по всьому світу", — каже Деніел.

Дворецький, схвалений королівським домом, працює для найрізноманітніших клієнтів на розкішних віллах і маєтках протягом кількох тижнів.

Він вирішив не відвідувати школу підготовки дворецьких, а замість цього вчився на роботі.

"Список навичок, необхідних у повсякденному житті, настільки великий, що мені завжди було простіше вчитися на роботі, особливо коли вам доводиться паркувати суперкари або наливати вино з пляшок розміром із бочку", — каже він.

Проте він рекомендує новачкам у галузі, які сподіваються працювати на тій самій позиції, пройти курс навчання в одній зі спеціалізованих шкіл, де вчать етикету, декору столу, провину, догляду за антикваріатом і управління гардеробом.

Деніел зазвичай працює з 6:30 ранку доти, доки вся сім'я його клієнта не лягає спати, що зазвичай припадає на північ.

"Зазвичай я перший, кого клієнти бачать, коли прокидаються, і останній, кого вони бачать перед сном", — каже він.

І звісно йому потрібен помічник, бо самостійно впоратися з усіма обов'язками неможливо.

Накрити стіл до вечері — обов'язок дворецького

І за його словами, дворецьким-початківцям також важливо "знати свої межі".

"Якщо ви дійсно не знаєте, як видалити пляму з дорогого замшевого взуття або пролите вино на куртку Chanel, не робіть цього. Навіть не гугліть, щоб побачити ідеї. Ви можете зробити все ще гірше. Тут допоможуть тільки досвід і знання", — каже Деніел, який засвоїв цей урок на власному гіркому досвіді.

Він згадує: "Одного разу мені вручили дуже дорогу пару замшевих туфель Ferragamo, з яких треба було відчистити свічковий віск. Я дотримувався інструкцій з Інтернету і ще більше погіршив ситуацію". Але, на щастя, клієнти поблажливо поставилися до його помилки.

За словами Деніела, одна помилка, яку дворецькі ніколи не повинні робити, — це перетин професійних кордонів із клієнтами. Він пояснює, що, хоча він і побудував "довічні стосунки" з клієнтами, важливо пам'ятати, що ви насамперед співробітник.

Також важливо вчитися й адаптуватися на роботі, оскільки "кожен клієнт індивідуальний", — зазначає Деніел і радить бути гнучким.

"Усе може змінитися в одну мить, і вам потрібно змиритися з цим. Ви можете почати свій день у Франції і закінчити його в Австрії або накрити гарний стіл на 20 осіб, тільки щоб вам за годину сказали, що гостей буде 30", — каже дворецький.

Одне з місць роботи Дена — Вілла Ефрусі де Ротшильд у Монако

Крім того, Деніел каже, що дуже важливо мати хороші стосунки з постачальниками і тими, хто надає послуги: від м'ясників до флористів, автомеханіків і метрдотелів хороших ресторанів.

Отримання схвалення королівського двору є свідченням таланту Деніела в цій ролі. Це означає, що його перевірили МІ-5 та урядовці, пояснює він, зазначаючи: "Іноді я працюю на три різні королівські доми... це спосіб дати новим клієнтам зрозуміти, що мені можна довіряти їхні домівки та їхні життя".

Скільки платять дворецьким?

Зарплата молодшого дворецького починатиметься з 35 000 фунтів стерлінгів (44 000 доларів США) і сягатиме 150 000 фунтів стерлінгів (190 000 доларів США) для досвідченого дворецького, пояснює Деніел. Він зазначає, що найвища зарплата була в одного нью-йоркського дворецького, який заробляв 1 мільйон доларів (789 000 фунтів стерлінгів) на рік.

Оскільки Деніел працює індивідуальним підприємцем для різних клієнтів, він стягує щоденну плату при мінімальному бронюванні за три дні. Якщо робота знаходиться за межами Великої Британії, покриваються всі його поїздки, а також проживання, витрати та харчування. При цьому страви, приготовані шеф-кухарем, є його "улюбленим" бонусом, як подорожі.

Деніел працював з багатьма своїми клієнтами понад десять років, між тижнями на роботі він намагається приділити трохи часу собі у Великій Британії.

Який вигляд має робочий день дворецького?

Наводячи приклад роботи в елітній нерухомості на півдні Франції, Деніел каже: "Моя робота як дворецького — забезпечити, щоб усі, хто заходить у дім, одразу відчули себе як удома, а я подбав про все за них".

Його день починається з поїздки в місцеву пекарню за продуктами для сніданку.

Після того як сніданок готовий, він стежить за тим, щоб біля басейну були свіжі рушники і підтримувалася квіткова композиція. Він стежить за пранням білизни для гостей і допомагає покоївкам прибирати спальні та прибирати приміщення загального користування.

Деніел стежить за машинами на території, стежить за тим, щоб вони були чистими, мали повні баки бензину і пляшки з водою в салоні. Він також стежить за тим, щоб системи супутникової навігації автомобілів були в курсі того, куди прямують клієнти і як вони можуть повернутися на віллу.

Водночас він накриває стіл до обіду і стежить за тим, щоб денні заходи — від уроків тенісу і перукарень до масажу і днів на пляжі — проходили гладко.

Коли гості повертаються з екскурсій, він розставляє столи з закусками, щоб вітати їх.

Один з обов'язків дворецького — подавати закуски

Деніел каже: "Кожну хвилину дня я буду стежити за всіма своїми клієнтами, щоб переконатися, що у них є все необхідне, поки вони перебувають на віллі".

Він зазначає, що це варіюється від "чогось настільки ж простого, як поповнення запасів води і сонцезахисного крему", до приготування "частувань", як-от вази зі свіжими фруктами чи соки, якими клієнти можуть насолоджуватися, поки вони розслабляються.

Не існує завдання, яке він не міг би виконати. Деніел пояснює: "Я ніколи не кажу ні. Завжди є вихід".

Протягом дня він тісно співпрацює з кухарями. Після обіду він переглядає меню вечері з основним клієнтом і обговорює вино, яке вони хотіли б поєднувати з їжею.

Він переодягається в нове вбрання для сервірування вечері і "відкриває зону аперитиву для коктейлів або вина і канапе перед вечерею". Під час їжі він має "бути присутнім за обіднім столом, завжди стежачи за тим, щоб у всіх було все необхідне".

Коли трапезу завершено, він проводить гостей у нове місце, де вони можуть випити віскі, або чай, де залишається з ними, поки вони не лягають спати.

На цьому його робота не закінчується. З деякими клієнтами він також оплачує більшу частину побутових рахунків, набирає і навчає додатковий персонал і підтримує зв'язок із садівниками, компаніями, що займаються чищенням басейнів, і підрядниками.

Деніел каже: "Я проводжу щотижневі чергування для команди покоївок, виділяючи час для чищення срібла і кришталю".

Чищення срібла

Якою б складною не здавалася його робота, Деніел каже, що вона його не стомлює, адже кожен день обіцяє щось нове.

Що дивує дворецького?

Деніел зізнається, що найбільше його дивує легкість, з якою його надбагаті клієнти пускають його за кермо своїх суперкарів.

"Я жахливо вожу ці розкішні автомобілі", — зізнається дворецький. І, за його словами, людей дуже дивує той факт, що дуже багаті люди, як правило, дуже шанобливо і коректно ставляться до свого домашнього персоналу.

Нагадаємо, раніше інсайдер розповідав про роботу на суперяхтах мільярдерів і про те, з якими труднощами йому доводилося стикатися.