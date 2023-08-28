19-річна зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун розповіла, як їй освідчився бойфренд

Британська акторка та син Джона Бон Джові оголосили про заручини навесні 2023 року.

19-річна британська акторка Міллі Боббі Браун розповіла про свої стосунки з нареченим Джейком Бон Джові та їхні плани на майбутнє весілля. Про це пише The Sunday Times.

Зірка "Дивних див" та 21-річний син Джона Бон Джові оголосили про заручини 11 квітня 2023 після майже двох років романтичних стосунків.

Міллі зізналася, що коханий зробив їй пропозицію з каблучкою, яка належала її матері Келлі.

"Мені завжди подобалася ця каблучка, тому вона подарувала її Джейку", — розповідає юна зірка екрану, яка народилася в Іспанії.

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Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові

"Вони були в змові щодо всієї пропозиції. Мені подобається, що я завжди можу тримати при собі частинку моєї мами", — додає Міллі.

Пара познайомилася в Instagram і почала зустрічатися у 2021 році. Акторка сказала, що миттєво зрозуміла, що Джейк "той самий".

Міллі Боббі Браун Фото: Instagram milliebobbybrown

Міллі розповіла, що її батьки Келлі і Роберт, а також знаменитий тато Джейка Джон і мама Доротея в захваті від їхніх заручин.

Знаменитість пояснила: "Вони надзвичайно щасливі. Мої батьки його обожнюють. [Джейк і я] обидва походять від батьків, які залишалися разом дуже довго".

Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові Фото: Instagram jakebongiovi

Обговорюючи майбутнє весілля, Міллі повідомила, що пара ще не призначила дату церемонії.

19-річна акторка розповіла, що її вже засипали пропозиціями від дизайнерів одягнути її в цей день, і що вона "зважує варіанти", але наполягає, що "справа не в тому, що вона одягне".

Нагадаємо, Міллі Боббі Браун та Джейка Бон Джові помітили на побаченні.