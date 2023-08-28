Замкнулася в церкві й оголосила голодування: мати Луїса Рубіалеса протестує проти його відсторонення (відео)

Главу футбольної федерації Іспанії відсторонили на час дисциплінарного розгляду, розпочатого через те, що він поцілував футболістку збірної Іспанії Дженніфер Ермосо.

Мати глави футбольної федерації Іспанії Луїса Рубіалеса замкнулася в церкві і оголосила голодування, вимагаючи зупинити "нелюдське" поводження з її сином. Луїса, нагадаємо, відсторонили від посади після того, як він пристрасно поцілував футболістку Дженніфер Ермосо після перемоги у фіналі чемпіонату світу серед жінок 20 серпня. Про це пише Daily Mail.

Анхелес Бежар, мати Луїса Рубіалеса, замкнулася в церкві Дівіна Пастора в Мотрилі, на схід від Малаги на півдні Іспанії. Вона також оголосила голодування на знак протесту.

Бежар зажадала покласти край "нелюдському полюванню на відьом" після того, як поцілував у губи іспанку Дженні Ермосо після їхнього тріумфу на жіночому чемпіонаті світу з футболу.

Рубіалес стверджує, що поцілунок був за обопільною згодою, а Дженні Ермосо каже, що це було не так.

Президент Королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес відсторонений від будь-якої футбольної діяльності на національному та міжнародному рівні на час дисциплінарного розгляду. Причиною розгляду став його пристрасний поцілунок.

Він міцно обійняв і поцілував у губи поцілував футболістку збірної Іспанії Дженні Ермосо після того, як іспанки перемогли на чемпіонаті.

Поцілунок Луїса Рубіалеса і Дженні Ермосо

Рубіалеса відсторонили на 90 днів, починаючи з 26 серпня, повідомляють на сайті ФІФА.

Також дисциплінарний комітет попросив Рубіалеса і керівництво федерації утриматися від контактів із футболісткою або її близькими.

У заяві Іспанської футбольної федерації йдеться, що вранці 26 серпня організація отримала повідомлення дисциплінарного комітету ФІФА і тимчасово відсторонила Луїса Рубіалеса.

Сам Луїс Рубіалес заявив, що "захищатиме себе на законних підставах у компетентних органах" і повністю довіряє органам ФІФА.

Він хоче, щоб "правда взяла гору і була доведена його повна невинність". Він також відмовився піти з посади президента Іспанської федерації футболу.

Поцілунок Луїса Рубіалеса і Дженні Ермоса

Його мати, яка раніше працювала перукаркою, не просто замкнулася в церкві на знак протесту, а й почала "безстрокове, денне і нічне" голодування, поки "справедливість не переможе".

Вона вже зажадала від Дженні Ермосо "сказати правду" після того, як вона заявила, що поцілунок з її сином був не за обопільною згодою.

Анхелес Бежар у церкві

Як повідомляє іспанське видання Marca, Анхелес Бежар запитала, "чому вони такі жорстокі" з її сином і "що стоїть за цією історією", оскільки Луїс "не здатний нікому заподіяти шкоду".

Члени сім'ї підтримали Бежар, їх бачили біля церкви з пляшками води, також їх супроводжував лікар, який відмовився розмовляти з присутньою пресою або відповідати на будь-які запитання.

Двоє поліцейських супроводили їх до дверей церкви, і після кількох хвилин стукоту в парадні двері їм дозволили увійти. Велику групу представників ЗМІ, які намагалися простежити за сім'єю і лікарем, заблокувала поліція.

Ванеса Руїс Бежар, племінниця Анхелес, згодом розповіла, що її тітка пробралася в церкву рано вранці слідом за прибиральницею, і ховалася, поки та не пішла.

Парафіяльний священник поїхав у відпустку, а в серпні служби проводяться тільки двічі на тиждень. Тож Анхелес змогла замкнутися й оголосити про свою безстрокову акцію протесту.

Згідно з повідомленнями, Рубіалес прибув у Мотриль на вихідних і, як повідомляють, зупинився тут зі своїми доньками та зустрівся з друзями, які "підтримують його протягом усього шляху".

Рубіалес виріс у Мотрилі, в регіоні Андалусія, і приїхав туди на вихідні. Чоловік Анхелес — колишній мер цього курортного містечка.

Двоюрідна сестра Луїса Рубіалеса Ванеса Руїс Бежар, виступаючи від імені своєї сім'ї, зробила заяву.

ЗМІ біля дверей церкви

"Мене звуть Ванеса Руїс Бежар, я двоюрідна сестра Луїса Рубіалеса. Відбувається дуже несправедлива кампанія переслідування. Мама Луїса, дуже релігійна людина, знайшла притулок у Бога і оголосила голодування. Вона не хоче виходити з церкви. Ми всі дуже страждаємо через те, що трапилося з Луїсом, і це нам здається зовсім несправедливим. Його вже засудили без суду. Це ненормально", — вона також звернулася до футболістки, попросивши її сказати правду.

"Чому вона тричі змінювала свою версію? Ми багато постраждали, нам довелося покинути свої домівки через переслідування, яких ми зазнаємо. Ми хочемо, щоб ця жінка сказала правду. Дженні, скажи правду!" — сказала кузина Рубіалеса.

Тим часом героїня іспанської команди Ольга Кармона, яка забила переможний гол, заявила у своїй заяві: "Я не дозволю нікому затьмарити той факт, що ми стали чемпіонками світу. Я утримаюся від будь-яких коментарів, я збираюся зосередитися на тому, щоб насолодитися моментом і на всьому, що станеться після досягнення цього титулу, і ні на чому іншому".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про скандал між Дженні Ермоса і Луїсом Рубіалесом.