Друг Кім Кардаш'ян подав позов на $20 млн на компанію з виробництва соусу для барбекю

Нібито упаковка з соусом вибухнула і пошкодила руку чоловікові, що зі свого боку завадило "здатності використовувати руку у своїй роботі".

49-річний американський телеведучий і блогер Джонатан Чебан, який є близьким другом Кім Кардаш'ян, заявив, що його поранили пляшкою корейського соусу для барбекю San-J, яка, за його словами, розбилася на осколки та порізала йому руку. Про це пише Daily Mail.

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Чебан, який за законом змінив своє ім'я на Foodgod, стверджує, що він купив соус у продуктовому магазині в Джексонвілі, штат Флорида, у жовтні 2020 року. Після цього він поклав соус у холодильник з рештою покупок, а після повернення додому через кілька годин дістав його для приготування вечері.

Фуд-блогер заявляє, що пляшка "незрозумілим чином вибухнула", внаслідок чого на його руці утворилася велика рана, що призвело до "значної крововтрати". Чебан сказав, що поріз був недалеко від "основних артерій на його зап'ясті".

Джонатан Чебан

До судового позову він доклав фотографії, на яких зафіксовано зашиту руку і пляшку з-під соусу, що лопнула. Незважаючи на те, що після інциденту минуло майже три роки, Чебан наполягає, що внаслідок рани в нього було пошкоджено нерви і він досі відчуває біль. Крім того, травма нібито вплинула на його засоби до існування через втрату "здатності використовувати руку у своїх постах у соціальних мережах, у рекламі та здатності спонсорувати різні продукти харчування". Він подає до суду на San-J's і компанію, що виготовила пляшку, на 20 мільйонів доларів.

Джонатан Чебан познайомився з Кім Кардаш'ян понад десять років тому на вечірці з нагоди дня народження їхньої спільної подруги Брітні Гастіно, дочки колишньої зірки НФЛ Марка Гастіно. Вони стали хорошими друзями і врешті-решт інфлюенсер навіть з'явився в третьому сезоні серіалу "Йти в ногу з Кардаш'ян", знявшись у 27 епізодах реаліті-шоу.

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