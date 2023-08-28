Ченнінг Татум та Зої Кравіц провели час з донькою актора (фото)

Десятирічна Еверлі — спадкоємиця Татума та його колишньої дружини Дженни Деван.

43-річний американський актор Ченнінг Татум і його дівчина Зої Кравіц провели час з донькою актора Еверлі у Лос-Анджелесі в неділю, 27 серпня 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Крок уперед" був у сірому худі та темніших баскетбольних шортах, коли він зупинився, щоб перевірити точку "Лимонад", якою керували його 10-річна донька Еверлі, яку називають Еві, та її подруга Вікторія. Юні підприємці цього дня продавали солодкі напої.

Татум виховує спадкоємицю з колишньою дружиною Дженною Деван, з якою розлучився у 2019 році.

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34-річна співачка, акторка та модель Зої Кравіц продемонструвала свої підтягнуті ноги в джинсових шортах з відрізаним кроєм. Зірка екрану була в зеленому худі, яке згодом зняла та залишилася в сірому топі.

Кравіц додала до серпневого луку сонцезахисні окуляри та кепку. На її ногах були чорні балетки Mary Jane.

Еві тим часом була в яскраво-рожевій футболці, персикових шортах і білих кросівках. Вона тримала табличку, щоб залучити потенційних клієнтів при спекотній температурі.

Ченнінг Татум з донькою Еверлі

Зої та Ченнінг зустрічаються з 2021 року, але вперше познайомилися ще у 2017, коли вона запропонувала актору зіграти головну роль у своєму режисерському дебюті.

Нагадаємо, Ченнінг Татум та Зої Кравіц зʼявилися разом на весіллі друзів.

Також Фокус писав про виховання Ченнінгом Татумом єдиної доньки.