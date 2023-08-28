Роберт Дауні-молодший повторив весільне фото з дружиною через 18 років

Сьюзен – друга дружина актора, яка допомогла йому повернутися до нормального життя після залежностей і проблем із законом.

58-річний американський актор, продюсер і музикант Роберт Дауні-молодший — з тих людей, хто намагається не афішувати своє особисте життя. Однак він не зміг не розповісти своїм шанувальникам про найулюбленішу жінку на світі. Актор опублікував в Instagram дві фотографії: весільну і зроблену через 18 років, привітавши свою дружину Сьюзен з річницею шлюбу.

Зірка "Залізної людини", який нещодавно розповів про своє наркозалежне минуле, підписав фото: "18-річне кохання все ще квітне!"

Примітно, що свіже фото повторює архівне. Щоправда, подружжя — не у весільному вбранні. На оригінальному знімку кінопродюсерка Сьюзен зображена в білій сукні та прозорій фаті з біло-лавандовим букетом у руках. У новій версії актор був одягнений у жовту сорочку, а місіс Дауні тримає в руках букет соняшників.

Фото: Robert Downey Jr./Instagram Фото: Robert Downey Jr./Instagram

Сьюзен зустріла свого майбутнього чоловіка на зйомках "Готики" 2003 року, де Роберт грав ключового персонажа. На той момент одіозний артист перебував на стадії розлучення з першою дружиною Деборою Фалконер, яка втомилася терпіти пияцтво, наркозалежність і ексцентричний характер актора, подавши документи на розірвання шлюбу після 12 років спільного життя. Ніхто з колег не сприймав всерйоз нову інтрижку Дауні, оскільки були впевнені, що їхній роман завершиться в день закінчення зйомок. Однак у долі були інші плани.

За день до 30-річчя Сьюзен, 5 листопада 2004 року, Дауні-молодший освідчився їй. Пара одружилася через рік, коли завершилося розлучення Роберта. Закохані зіграли весілля в невеликому містечку Амагансетт. Церемонія вінчання пройшла в суворих єврейських традиціях. У подружжя є двоє дітей — 11-річний син Екстон Еліас і восьмирічна дочка Ейврі Роель. У червні 2010 року пара працює разом і оголосила про відкриття власної продюсерської компанії "Team Downey".

Друга дружина допомогла акторові змінити життя після кількох періодів реабілітації та тюремного ув'язнення. В інтерв'ю The Hollywood Reporter у грудні 2022 року вона відмовилася визнати повне одужання Дауні-молодшого.

"Якщо хто-небудь коли-небудь мав справу з кимось, хто має залежність, він знає, що це не має жодного стосунку ні до кого іншого. Ви маєте бути готові. Якщо ви можете зробити невеликий внесок у створення для них альтернативного світу, який говорить: "Гей, я тут. Якщо ти чистий, чудово. Але я ніколи не візьму на себе жодної заслуги, окрім як просто сказати: "Це має статися" або, що важливіше, "Те, чого не повинно статися". Але це повністю та людина", — розповіла Сьюзен.

Роберт і Сьюзен часто працюють в одних проектах

Роберт Дауні-молодший і його бурхливе минуле

Її чоловік теж відверто говорить про помилки, зроблені в молодості. Зокрема на підкасті Дакса Шепарда Armchair Expert він поділився досвідом перебування за ґратами в 1999 році.

"Можна було просто відчути зло, що витає в повітрі, і це не було жодною проблемою, тому що здавалося, що ти просто перебуваєш у дуже поганому районі. Не було можливості. Були тільки загрози", — говорив Дауні-молодший.

Він також зателефонував у Делано, штат Каліфорнія, в установу, в якій перебував, і зазначив, що це — "найнебезпечніше місце, де я коли-небудь був у своєму житті".

Ще в 1990-х Роберта кілька разів заарештовували через заборонені речовини. У 1996-му все дійшло до крайньої точки — поліція зупинила його машину через перевищення швидкості і виявила в Дауні-молодшого пістолет, кокаїн і героїн. У підсумку актора засудили за зберігання наркотиків і вогнепальної зброї, але обійшлося невеликим терміном. За три тижні потому його заарештували знову, коли виявили, що він проник у будинок сусідів у стані алкогольного сп'яніння і спав на одному з їхніх ліжок.

У 1997 році зірка все ж відсидів шість місяців за ґратами, бо не здав обов'язковий тест на вживання заборонених речовин.

Фото Роберта Дауні-молодшого під час арешту і в залі суду Фото: Соцмережi

У 1999-му Роберт скоїв порушення під час випробувального терміну і був засуджений до трьох років ув'язнення. Актор відсидів у в'язниці менше року. Суддя повністю зняв з нього всі звинувачення у 2002 році. Однак тільки 2015 року актора повністю помилували за злочин 20-річної давності, знявши з нього судимість і повернувши право голосувати на виборах.

Раніше Фокус писав, що жуйку Роберта Дауні-молодшого з Алеї слави виставили на продаж за $55 тисяч.