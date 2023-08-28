Шоколадний манікюр і "тіньовий" чубчик: топ-5 б'юті-трендів на осінь 2023 року

До початку осені залишилися лічені дні, і хоча ми не поспішаємо прощатися з літом, ми з нетерпінням чекаємо можливості спробувати нові сезонні тренди.

Літо закінчується, і хоч тепла погода затримається надовго, але модні експерти вже починають збирати осінні б'юті-тренди. Деякі з них дивно називаються, але їх усі точно варто спробувати. Про головні модні тренди для манікюру, макіяжу та кольору волосся пише Pure Wow.

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Відтінок для волосся "Тосканська шкіра"

Брюнеткам, які бажають змінитися, знаменитий голлівудський перукар Дженна Перрі пропонує свіжий погляд на класичний коричневий колір, який вона називає "тосканською шкірою".

Це чудовий коричнево-червоний відтінок, чиї теплі, насичені тони додають глибини темному волоссю.

Манікюр "гарячий шоколад"

Шоколадно-коричневі нігті особливо гарний вигляд мають на тлі осіннього трикотажу.

Незалежно від того, віддаєте перевагу молочно-коричневому кольору або більш насиченому відтінку какао, насичений тон доповнить будь-який відтінок шкіри і додасть затишку будь-якому ансамблю.

Макіяж Латте

Який макіяж найкраще підійде до "шоколадних" нігтів? Звісно це макіяж у лате-відтінках.

Черпаючи натхнення зі справжнього напою лате, цей тренд зосереджений на носінні монохромних тілесних і коричневих тонів, які надають вашій шкірі м'якого бронзового сяйва.

Розмиті губи

Що м'якший і розпливчастіший макіяж губ восени 2023, то краще. Цей образ для губ призначений для матового макіяжу, тому відкладіть блиск на хвилинку і замість цього спробуйте оксамитову помаду з матовим відтінком.

Розтушована помада створює оригінальний і ляльковий ефект. Краще вибирати помади з повітряною текстурою, щоб з нею було легко працювати.

Тіньовий чубчик

Цей чубчик, що ковзає по очах, був названий так тому що він відкидає тінь на очі. Такий чубок навмисно підстригають довшим, ніж зазвичай, і роблять більш рваним.

За загальним визнанням, це не найпрактичніший вибір, оскільки такий чубчик плутається у віях. Але вигляд він має ефектний. Тож цілком можна спробувати цей стиль, якщо ви все одно вирішили підстригти чубок.

А ось тренд на вологу блискучу коду і велику кількість хайлайтера відходить у минуле. Але хоч матові помади повертаються в моду, а блиск відходить у минуле, але тіні з блискітками все ще з нами. Ніякі тренди не заборонять нам сяяти.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про наймодніші відтінки фарб для волосся на осінь 2023.