29 серпня 2023 року: Горіховий Спас — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна бажати комусь зла і відмовляти в допомозі.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. Також це свято називають Горіховий або Третій Спас. Православні згадують одну з перших ікон "Спас Нерукотворний", яка з'явилася на рушнику після того, як Христос торкнувся тканиною свого обличчя. Образ завдяки Ісусу передали правителю Едесси — Авгару, який увірував у Господа і страждав на смертельну хворобу — проказу. Коли Авгар торкнувся рушника, недуга відступила.
Цього дня до церкви для освячення приносять горіхи, які до цього часу якраз дозрівають. Освячують також хліб і різну випічку з борошна нового врожаю. Приносять до церкви і колоски пшениці, а також овочі та фрукти.
Також 29 серпня в Україні — День пам'яті захисників України.
Що не можна робити 29 серпня:
- бажати комусь зла;
- відмовляти в допомозі;
- ходити в ліс.
Народні прикмети та повір'я:
- дощ і гроза — осінь буде теплою;
- коло від Місяця — завтра чекайте на дощ;
- хороший урожай горіхів — наступного року буде багато зерна;
- журавлі вже полетіли — на Покрову буде мороз.
День ангела святкують:
Олександр, Діомид, Герасим, Степан, Яків, Анна.
Народилися в цей день:
1958 рік — Майкл Джексон (пом. 2009), американський співак, танцюрист, композитор, "король поп-музики".
Також цього дня:
1561 рік — у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершують роботу над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія;
1883 рік — в Оттаві Томас Ахерн демонструє першу електроплиту.